9/15申込締切【池田直渡の着眼大局セミナー】第10回 スズキ 新興国魂で切り拓く未来 -インドと共に成長する

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スズキ 新興国魂で切り拓く未来 -インドと共に成長する-

ゲスト講師

石井直己 氏

スズキ株式会社 代表取締役副社長

モデレーター

池田直渡 氏

自動車ジャーナリスト／自動車経済評論家

本セミナーは、自動車ジャーナリスト／自動車経済評論家の池田直渡氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。ゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社の取組みを聞き出していきます。

第10回目のゲストは、

スズキ株式会社 代表取締役副社長 石井直己 氏

「スズキ 新興国魂で切り拓く未来 -インドと共に成長する-」をテーマに講演いただきます。

本セミナーでは、スズキがインドでどのように事業基盤を築き、現地の成長と共に歩んできたか、進出時の想いや現在の取り組みをご紹介します。

先進国入りを目指す国家ビジョン「Viksit Bharat 2047（先進国インド）」を掲げるインドは今後も大きな成長が見込まれ、特にサプライチェーンの拡充、地域経済の発展、中間層の形成などの面において大きな伸びしろが期待されます。

聴講される皆さまにとっても、インド市場の変化やスズキの今後の方向性は、事業機会を考えるうえで重要な示唆になると考えます。

本講演を通じて、インドと共に成長する意義、そして日本のものづくり企業が新たな挑戦心を取り戻す必要性をお伝えします。

１．インド進出時の想い

２．Viksit Bharat 2047（先進国インド） その壮大なビジョン

３．「自立したインド」の実現に向け、中間層拡大に挑む

４．スズキの取り組み ―中小企業の創造を通じて学ぶ新興国マインド

５．日本の成長にどう繋げるか

６．対談・質疑応答



インタビュー

プロフィール

石井 直己 氏

1989年トヨタ自動車入社。欧州駐在、営業企画、人事、経営企画を経て、トヨタインド社長や他社OEMとの提携業務を担当。

2020年よりスズキ株式会社。2023年より代表取締役副社長として、2026年現在経営企画本部、人財開発本部、法務・知財本部、財務本部、IT 本部、グローバルコミュニケーション本部、グローバル渉外本部、インド・コーポレート領域を管掌。

池田 直渡 氏

自動車ジャーナリスト・自動車経済評論家。1965年神奈川県生まれ。1988年ネコ・パブリッシング入社。2006年に退社後ビジネスニュースサイト編集長に就任。2008年に退社。以後、編集プロダクション、グラニテを設立し、クルマのメカニズムと開発思想や社会情勢の結びつきに着目して執筆活動を行う。

近年では、自動車メーカー各社の決算分析記事や、カーボンニュートラル対応、電動化戦略など、企業戦略軸と商品軸を重ねて分析する記事が多い。

有料note「ぜんぶクルマが教えてくれる」を運営。著書に『スピリット・オブ・ザ・ロードスター』（プレジデント社刊）、『EV(電気自動車)推進の罠「脱炭素」政策の嘘』（ワニブックス刊） 『EV手のひら返しと日本の勝ち筋』（グラニテ刊）がある。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。

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・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金で対応させていただきます。・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

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