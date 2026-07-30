【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 【激変するインド自動車産業】政策転換とEVシフト、クイックコマースが拓く日本企業の勝機

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＜ゲスト講師＞

野村総合研究所 インド拠点 自動車コンサルティングBU パートナー兼BU長 ジェーン・ヴィニート（Jain Vineet）氏

＜モデレーター＞

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木 万治 氏

世界第3位の自動車市場インドは、いま「Make in India」と電動化、そして独自の物流革命により、かつてない変革期にある。

本セミナーでは、BS-VI（Bharat Stage 6）やFAME（政府の補助金）等の最新政策、二輪・三輪で先行する電動化の特異な実態、そしてクイックコマースが変える消費行動を徹底分析する。

今後、インドで生産するメリットを活かし、中国勢の台頭を抑え、日本企業がその技術力と現地化をいかに融合させて勝機を掴むべきか、日本企業が貢献できるところを提言する。

また、日系企業がインドを生産軸としてアフリカ・中東への輸出も強化している動きについても言及する。

対談では、インドの強みと日本の強みをフルに活かすための実践的な手法、事例などについて議論する。

1．不透明な時代から「成長の確信」へ

インド自動車政策の現在地

2．加速する「Make in India」とサプライチェーンの再構築

3．生活から変わるモビリティ

クイックコマースが変える二輪・三輪市場

4．四輪車電動化の展望と「日印連携」の優位性

5. インドからアフリカ・中東の巨大経済圏へ輸出動向

6．日本企業への提言

インドで「勝ち切る」ための3つの要諦

7．質疑応答・対談

※日本語での講演となります。