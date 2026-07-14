無料【見逃し配信】グローバルに進むクルマの知能化～日米欧中TOPプレーヤーの現在地と今後～「レスポンス カンファレンス 2026」

2026年6月30日に開催した「レスポンス カンファレンス 2026」のアーカイブ動画（見逃し配信）の視聴申込を開始いたしました。
お申込後、配信開始（2026年7月28日(火) 9:00）以降にレスポンスへログインし、視聴URLよりご視聴ください。
レスポンスへログイン → 右上のお名前を押す → マイページ → セミナー見逃し配信
【視聴費用】
無料
【視聴期間】
レスポンスビジネス プレミアム・法人会員：2026年7月28日(火) 9:00 ～ 2027年6月29日(火)18:00まで
レスポンスビジネス 無料・スタンダード会員：2026年7月28日(火) 9:00 ～ 2026年8月3日(月) 18:00まで
レスポンス初の大型カンファレンスとなった今回は、会場の「丸ビルホール」が一時立ち見が出るほどの満席となりました。日米欧中の自動運転関連企業、自動車メーカーのセッション、展示ブース、懇親会での交流などを行い業界関係者が約300名参加いたしました。レスポンス カンファレンス 2026「グローバルに進むクルマの知能化～日米欧中TOPプレーヤーの現在地と今後～」
当日参加できなかった方、もう一度見たい方も
当日参加できなかった方はもちろん、会場に参加された方からも「改めて講演を見返したい」「他のセッションもじっくり視聴したい」という声を多くいただきました。アーカイブ動画では、各講演を好きな時間に何度でも視聴でき、気になるテーマを繰り返し学ぶことができます。この機会に「レスポンス カンファレンス 2026」の見逃し配信をご視聴ください。
視聴方法
お申込が完了するとマイページよりご確認いただけます。
視聴用URLは、配信開始時刻（2026年7月28日(火) 9:00）以降に下記の手順にてご確認ください。
レスポンスへログイン → 右上のお名前を押す → マイページ → セミナー見逃し配信
プログラム
＜開会挨拶＞
＜基調講演＞
自動運転を巡る動き－国土交通省の考え方
国土交通省 大臣官房 技術総括審議官 久保田秀暢 氏
＜ゲスト講演①＞
進化するタクシーと自動運転の未来－タクシー事業者としての挑戦－
newmo株式会社 代表取締役CEO 青柳直樹 氏
＜ゲスト講演②＞
米国：テスラの自動運転・現在地と今後
自動車ジャーナリスト 清水和夫 氏
株式会社住商アビーム自動車総合研究所 アソシエイト・プリンシパル 鈴沖陽子 氏
＜スポンサー講演1＞
自動車・モビリティを勝ち抜くために必要な産業アーキテクチャ視点とガバナンス
PwCコンサルティング合同会社 インダストリアルトランスフォーメーション ディレクター 細井裕介 氏
PwCコンサルティング合同会社 インダストリアルトランスフォーメーション ディレクター 前田翔平 氏
PwCコンサルティング合同会社 インダストリアルトランスフォーメーション シニアマネージャー 落合勇太 氏
＜ゲスト講演③＞
交通事故ゼロの実現に向けた三位一体の先進安全・自動運転の取り組み
トヨタ自動車株式会社 デジタルソフト開発センター チーフプロジェクトリーダー 鯉渕健 氏
＜ゲスト講演④＞
AI Defined Vehicleを支えるソフトウェアプラットフォームの全体像― SDV時代に求められるAIDV基盤アーキテクチャ
日産自動車株式会社 執行職 R&AE戦略 ソフトウエアデファインドビークル開発本部 吉澤 隆 氏
＜スポンサー講演2＞
ロケーションインテリジェンスが拓く新たなイノベーションステージ
HERE Technologies Business Segment Head for APAC Two-wheeler Shyam Shankar Raman 氏
※英語講演、日本語字幕
＜ゲスト講演⑤＞
商用車のL4自動運転の展開について
いすゞ自動車株式会社 常務執行役員 SVP 渉外担当役員 開発部門SVP 佐藤浩至 氏
＜ゲスト講演⑥＞
中国：自動運転に向けたスケーラブルな成長パス－中国からグローバルへ
Momenta Global Chief Solution Architect Dr.Qing Rao 氏
※日本語での講演となります。
＜ゲスト講演⑦＞
欧州：MOIAによる自動運転オンデマンドシャトル－日本のモビリティ課題解決に向けて
MOIA GmbH Business Development Director Rainer Becker 氏
※ビデオ講演・日本語字幕
＜パネルディスカッション＞
自動運転の社会実装に向けて－ニーズ・ルール・技術－
［パネリスト］
国立研究開発法人産業技術総合研究所 インテリジェントシステム研究部門 招聘研究員
元RoAD to the L4プロジェクトコーディネータ 横山利夫 氏
トヨタ自動車株式会社 デジタルソフト開発センター チーフプロジェクトリーダー 鯉渕健 氏
いすゞ自動車株式会社 常務執行役員 SVP 渉外担当役員 開発部門SVP 佐藤浩至 氏
newmo株式会社 代表取締役CEO 青柳直樹 氏
レスポンス編集長 三浦和也
［モデレーター］
自動車ジャーナリスト 清水和夫 氏
＜閉会挨拶＞レスポンス カンファレンス 2026「グローバルに進むクルマの知能化～日米欧中TOPプレーヤーの現在地と今後～」