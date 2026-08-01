テスラのヒューマノイド、『Optimus』の量産は始まった？…Gen3開発など最新情報まとめ

米Tesla社のヒューマノイド「Optimus」は、発表と同時にロボティクス業界だけでなく、産業界全体に衝撃を与えました。それは2021年のことです。2021年8月のイベント「AI Day」で「Tesla Bot」構想が発表されました。人間がロボットスーツを着たパフォーマンスでしたが、翌年2022年9月には動作する試作ロボットがステージ上に登場して再び話題になりました。

現在、どのような状況なのでしょうか。有識者やSNSの声を含めてまとめてみましょう。

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2025年10月27日、米ニューヨークのナスダック・マーケット・サイト前に登場し、群衆と交流するテスラのロボット「オプティマス」 写真：ロイター/アフロ

■Fremont工場で量産ラインの立ち上げ開始

Teslaは、自社工場にOptimusを導入し、データ収集と試作機の学習を進めています。また、イーロン・マスク氏は2027年末頃の一般販売を目標としていると説明しています。目標価格は3万ドル以下という報道もあります。

現在、公に公開されている最新モデルはOptimus Gen2です。一方、Teslaは開発中の機体をGen3へ移行しつつあることを明らかにしていますが、7月末時点（日本時間）ではGen3としての正式発表は行われていません。

ただ、海外の報道によれば、TeslaがカリフォルニアのFremont工場にOptimus専用の生産ラインを構築し始めたとのことです。もともとはTeslaのEV(電気自動車)「Model S/X」を生産していた設備を転用し、「Optimus」の量産工場へ切り替えているということです。

Teslaはこの設備ラインで2026年後半から低ボリューム生産（Low-volume production）を開始する計画を示しています。

イーロンマスク氏が「量産開始に近いタイミングでGen3を公開する」と発言していることから、現時点では生産ラインの整備が進んでいる段階で、本格的な量産はまだ始まっていないとの見方が多いようです。

■EVの次を担うTeslaの本命「Optimus」

先日の同社の決算説明会でも、マスク氏は「OptimusはTesla史上最大の商品になる」との考えを改めて強調しています。

Teslaはロボタクシーと並び、Optimusを会社の将来を左右する柱と位置付けています。設備投資も増えており、その多くがAIとロボット向けです。

利用用途は工場を最優先としていると見られ、自社工場で部品搬送、組立補助、物流などへの導入を優先、まずはTesla自身が最大のユーザーとなり、実運用で性能を高めてから外部展開する戦略のようです。

TeslaはOptimusの開発において、「設計」と「製造」を一体で最適化する考え方を重視しています。開発チームはロボット本体だけでなく、生産設備や製造プロセスそのものも自ら設計・改善し、量産を前提とした開発を進めていることが特徴です。

また、量産に向けては配線（ワイヤーハーネス）の簡素化や、小型・高出力の電子回路、複雑な手の機構など、コンポーネントレベルでの改良も進められています。こうした地道な設計変更は、生産性やコストの改善にも直結する重要な取り組みです。詳細は関連記事「テスラのヒューマノイド『Optimus 第3世代』の動画を公開｜量産化へ挑戦」で紹介しています。

なお、家庭で稼働しているOptimusのイメージ動画も過去に公開していることから、将来的には一般家庭向けのヒューマノイド市場も視野に入れていると考えられます。普及価格帯で販売されるようになるとすれば、膨大な市場規模が見込まれます。

2025年10月27日、米ニューヨークのナスダック・マーケット・サイト前に登場し、群衆と交流するテスラのロボット「オプティマス」 写真：ロイター/アフロ

■有識者やSNSの反応は?

有識者の間では、Optimusに対する期待と慎重な見方が入り交じっています。コーネル大学のGuy Hoffman氏は、ヒューマノイド開発を「非常にリスクの高い挑戦」と評する一方、Tesla支持者の間では「量産を前提に開発できるのはTeslaの強み」と期待する声も少なくありません。SNSでも「実際に工場でどこまで自律的に働けるのかを見たい」「Figure AIなど実運用を進める競合との差が今後の焦点になる」といった意見が見られます。

Tesla関連のコミュニティでは、「Teslaはあえて詳細な情報を公開していない」「Gen3は競合対策のため発表を控えているのではないか」といった憶測や期待の声も見られます。しかし、こうした見方に対してイーロン・マスク氏はXで、「Optimusの生産は当初は非常にゆっくり進む」との趣旨を投稿し、過度な期待を戒めています。

また、「最近はOptimusのデモ動画が減った」「以前より情報公開が少なくなった」「Teslaらしくない」といった声もあり、情報発信の減少を指摘する意見も見受けられます。

■今後の視点

今後は「Fremont工場で本当に量産が始まるか」「Gen3でハードウェアがどこまで刷新されるか」「Tesla工場でどの作業を完全自律で担当できるようになるか」が注目のポイントになるでしょう。

現在のヒューマノイド業界では、Figure AI、Unitree、AgiBot、UBTECH、Apptronik、1X Technologiesなどが次々と実用化を進めています。Agility Roboticsは既に外部企業での導入事例を公表しています。その中でTeslaが量産と実運用の両面でどこまで成果を示せるかが、2026年後半から2027年にかけてヒューマノイド市場の大きな注目点となりそうです。

ロボスタオンラインセミナー情報

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「AIロボティクス立国」実現へ ロボット議連が示すフィジカルAI時代の国家戦略

ロボット議員連盟会長であり、自民党経済産業部会のロボティクス戦略プロジェクトチーム座長も務める山際大志郎衆議院議員をお招きして、オンライン対談「AIロボティクス立国」実現へ ロボット議連が示すフィジカルAI時代の国家戦略 を開催します。

セミナー「AIロボティクス立国」実現へ ロボット議連が示すフィジカルAI時代の国家戦略

2026年、日本政府はAIロボティクスを新たな成長分野として位置付け、「AIロボティクス戦略」を策定しました。この戦略の策定を政治の側から後押ししたのがロボット議員連盟であり、2026年6月には新たな提言をまとめ、官房長官へ手交しています。

ロボット議員連盟が提言に込めた狙い、政府が「AIロボティクス戦略」を策定した背景、米国・中国との競争をどう捉えているのか、日本の強みはどこにあるのかについて詳しく聞きます。

また、産業界、スタートアップ、研究機関は今後どのような役割を担うべきなのか。ロボット産業に携わる人が知っておきたい、日本のAIロボティクス戦略の全体像と、社会実装に向けた具体策に迫ります。

先着で無料ご招待します。詳しくはこちら。

急成長する中国ヒューマノイド市場をデータと政策、日中連携事例から読み解く

ロボスタではオンラインセミナー「日本企業は中国ヒューマノイド産業とどう向き合うべきか 急成長する中国市場をデータと政策、日中連携事例から読み解く」を開催します。

匠新（ジャンシン）は、「日中イノベーションのエコシステム」をつくることを掲げ、日本企業と中国企業、政府機関、大学、投資家、メディアをつなぎ、日中間の事業連携を支援してきた企業。中国ヒューマノイド市場の最新動向とデータ分析、中国イノベーションの現場、日本企業との連携事例、日本企業は中国ヒューマノイド産業とどう向き合うべきか、などについて解説していただきます。

世界をリードする中国ヒューマノイド産業の現在地と、日本企業にとっての連携・参入の可能性を、データと具体的な事例から読み解く貴重な機会です。

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