9/11申込締切 フィジカルAI実装の実態と5年後・10年後～ロボタクシーからAIネイティブカーへ、自動車産業の勝者は誰か～

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＜講師＞

沖為工作室合同会社 Founder CEO 沖本真也 氏

生成AIの次の成長領域として、「フィジカルAI」が注目を集めています。自動車業界では、自動運転やSDV（Software Defined Vehicle）の進展により、すでにフィジカルAIの実装が始まっています。

WaymoやZoox、Teslaによるロボタクシーが話題となる一方、BYD、Mercedes-Benz、Toyotaなども車両へのAI実装を加速しており、自動車は「移動手段」から「AI搭載モビリティ」へと進化しつつあります。競争軸もエンジン性能や航続距離から、AI、ソフトウェア、半導体、データへと広がっています。

また、この変化は完成車メーカーだけではなく、センサーやAI半導体、SiCパワー半導体、炭素繊維複合材料（CFRP）など、自動車産業のサプライチェーン全体に新たなビジネス機会をもたらしています。

本セミナーでは、ロボタクシーやAIネイティブカーの最新動向を整理するとともに、主要メーカーの戦略、市場動向、関連産業への影響を分析し、2030年・2035年の自動車産業を展望します。

1. フィジカルAIは本当に新しいのか

・生成AIの次に語られるフィジカルAIの正体

・ADAS、SDV、自動運転との関係

・自動車業界における現在地

2. ロボタクシーは儲かるのか

・Waymo、Zoox、Tesla、中国勢の最新動向

・販売台数から稼働率へ変わる収益モデル

3. クルマはAIネイティブになるのか

・Tesla、BYD、Toyota、Mercedes-Benzの戦略比較

・競争軸は「走り」から「AI」へ移るのか

4. フィジカルAIが変える自動車産業

・AIが車両設計をどう変えるのか

・半導体、センサー、材料の重要性拡大

・サプライチェーンはどう変わるのか

5. 2030年・2035年、自動車産業の勝者は誰か

・ロボタクシーの普及シナリオ

・AIネイティブカーの市場予測

・完成車メーカー、部品メーカー、材料メーカーの勝機

6. 質疑応答

インタビュー

プロフィール

沖本真也 氏

沖為工作室合同会社 Founder CEO

1998年 桐蔭学園高等学校理数科卒業。

大学で文学士（英米文学科専攻）を取得後、社会人として働きながら米国大学でMBA取得。

2003年 社会人として主に営業職として従事。製造業界において複数の企業で新製品の開発および上市業務を担当。プラスチック製品メーカーでは物流用プラスチックパレット「スキレッター」の開発から上市まで営業職として関わり、開発者の一人として特許登録。自動車業界では主にドイツ自動車メーカーに対し内装部品の加飾技術の提案を行う職務につき、水圧転写や本杢インモールド成型などの工業化に従事。市場調査業界では、主にトレンドフォース社、ケリーサイエンティフィックパブリケーション社等の海外調査会社やEV、5G、マイクロLED等の市場調査のマーケティングを手掛け、業界団体を巻き込んでマーケットの活性化に従事。

2020年 沖為工作室合同会社を設立。製造業界や市場調査業界で培ったネットワークを生かし、自動運転、車載用バッテリー、5G(6G)、マイクロLEDなどの先端技術の市場分析を提供。

2024年グローバルビジネス情報誌『CEO Insights Asia』の「日本のビジネスコンサルティングにおけるトップ10 リーダー 2024」に選出。



主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

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