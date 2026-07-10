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8/25申込締切 BEV一本槍の終焉、その次にくる論点～電動車は誰が最後まで面倒を見るのか～

8/25申込締切 BEV一本槍の終焉、その次にくる論点～電動車は誰が最後まで面倒を見るのか～
  • 8/25申込締切 BEV一本槍の終焉、その次にくる論点～電動車は誰が最後まで面倒を見るのか～

株式会社イードは、「BEV一本槍の終焉、その次にくる論点～電動車は誰が最後まで面倒を見るのか～」を2026年8月27日（木）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

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開催日時：2026年8月27日（木）10:30～12:00
申込締切：2026年8月25日（火）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
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＜講師＞
KPMGコンサルティング株式会社 プリンシパル 轟木 光 氏

BEV、HEV、PHEV、REEVはいずれも、カーボンニュートラルへの貢献や静粛性、力強い加速、ソフトウェアによる新たな価値といった魅力を備えています。一方で、長く使われるほど、電池の経年劣化、高電圧部品の寿命、通信規格の終了、OTA停止、車載半導体のEOL、サイバーセキュリティ更新の停止といったリスクが顕在化します。

乗用車は10年、15年、場合によっては20年使われる耐久消費財です。そのため、こうしたリスクは単なる利便性の低下にとどまりません。中古車の残価、リース料、保険料、品質保証、消費者保護、さらにはブランド価値にも影響する重要な経営課題となります。

従来の自動車では、価値を判断する主な材料は年式、修復歴、整備履歴でした。しかし電動車では、それだけでは十分ではありません。走行距離が少なくても電池は時間とともに劣化し、SoH（バッテリー健全度）は航続距離や中古車価格に大きく影響します。さらに、3Gなどの通信規格が終了すると、リモート操作、ナビ更新、緊急通報、遠隔診断、OTAなどの機能が使えなくなる可能性があります。その結果、ユーザーにとっての価値や車両の残価にも影響が及びます。

本セミナーでは、電動化の進展に伴って重要性が高まる「販売後の責任」を取り上げます。電池やソフトウェア、通信機能を長期間にわたりどのように支え、顧客価値を維持するのかについて、自動車会社が今から検討すべき具体的な打ち手を整理します。

電動化は今後も進んでいきます。しかし、普及が進むほど、販売後にどこまで責任を持つのかが大きな課題になります。2036年に向けた競争力は、航続距離や新車販売台数だけで決まるものではありません。10年後、15年後にも顧客へ説明できる車両ライフサイクルを設計できるかが、これからの重要な差別化要素になるのではないでしょうか。

1. グローバル市場における電動化動向
2. BEV一本槍の終焉、その次にくる論点：パワートレイン多様化と長期責任
3. 電動車の価値評価と課題
4. 自動車会社の電動車に対する長期責任の打ち手
5. 質疑応答


インタビュー

※準備中

プロフィール

轟木 光 氏
KPMGコンサルティング株式会社 プリンシパル

日系自動車メーカー、日系総合コンサルティング会社、監査法人系コンサルティング会社を経て、現職。自動車関連産業を中心に、商品戦略、技術戦略、新市場参入戦略などの戦略に関するプロジェクトに従事。専門領域は自動車関連産業、エネルギー及びモビリティの戦略構築など。公益社団法人自動車技術会エネルギー部門委員会委員。著書に、「EV・自動運転を超えて日本流で勝つ(日経BP)」、等。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

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