8/20申込締切 世界をリードするEVの雄「BYD」～その真の技術力と日本市場での戦略に迫る！～

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＜ゲスト講師＞

BYD Auto Japan株式会社 代表取締役社長 東福寺 厚樹 氏

＜モデレーター＞

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木 万治 氏

「世界一売れている手頃なEVブランド」というイメージは、BYDのほんの一面に過ぎない。「穿孔試験でも発火しない」驚異の安全性を誇るブレードバッテリー、そして航続約1200kmを誇る次世代ハイブリッド技術（DM-i）など、圧倒的な規模を誇るR&DリソースこそがBYDの強さの本質だ。

本セミナーでは、日本の複雑な補助金制度という逆境に立ち向かう、BYDジャパンの独自の戦略を徹底解説。待望の新型車「ラッコ」の最新価格や実質負担額、自前展開だからこそ実現できる長期TCO（総所有コスト）の最適化、そして急速に拡充される国内販売・充電網の未来図を共有する。

対談では、中国国内市場と日本市場の違い、日本のEV市場の今後などについて議論する。



1．BYDの紹介

2．世界のEV普及状況

3．中国の自動車市場／日本の自動車市場

4．BYDのクルマ作りと最新技術

5．BYDの日本での活動と今後

6．質疑応答・対談

インタビュー

プロフィール

東福寺 厚樹 氏

BYD Auto Japan株式会社 代表取締役社長

1958年生まれ、早稲田大学卒業。1981年三菱自動車工業に入社し、国内・海外事業を担当したほか、米国と豪州に駐在。2011年よりVolkswagen グループジャパンでネットワーク開発を担当し、2016年にVolkswagenジャパン販売の社長に就任。2021年8月、BYDジャパンに執行役員兼乗用車事業本部長として入社後、2022年7月より現職。

鈴木 万治 氏

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX）

1986年（昭和61年）名大院工修了、日本電装（現デンソー）入社。宇宙機器開発やモデルベース開発など全社プロジェクトを担当。2017年から20年まで米シリコンバレーに駐在し、18年からは中国子会社のイノベーション部門トップも兼務。数週間ごとに米中を行き来する生活を送った。21年にスズキマンジ事務所 （manji@manji3.com）を開業。

本セミナーにおける発言は個人の見解であり、所属する会社とは一切関係ありません。



主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。

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