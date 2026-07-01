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8/20申込締切 世界をリードするEVの雄「BYD」～その真の技術力と日本市場での戦略に迫る！～

8/20申込締切 世界をリードするEVの雄「BYD」～その真の技術力と日本市場での戦略に迫る！～
  • 8/20申込締切 世界をリードするEVの雄「BYD」～その真の技術力と日本市場での戦略に迫る！～

株式会社イードは、「世界をリードするEVの雄「BYD」～その真の技術力と日本市場での戦略に迫る！～」を2026年8月24日（月）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

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開催日時：2026年8月24日（月）10:45～12:00
申込締切：2026年8月20日（木）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
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＜ゲスト講師＞
BYD Auto Japan株式会社 代表取締役社長 東福寺 厚樹 氏

＜モデレーター＞
スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木 万治 氏

「世界一売れている手頃なEVブランド」というイメージは、BYDのほんの一面に過ぎない。「穿孔試験でも発火しない」驚異の安全性を誇るブレードバッテリー、そして航続約1200kmを誇る次世代ハイブリッド技術（DM-i）など、圧倒的な規模を誇るR&DリソースこそがBYDの強さの本質だ。
本セミナーでは、日本の複雑な補助金制度という逆境に立ち向かう、BYDジャパンの独自の戦略を徹底解説。待望の新型車「ラッコ」の最新価格や実質負担額、自前展開だからこそ実現できる長期TCO（総所有コスト）の最適化、そして急速に拡充される国内販売・充電網の未来図を共有する。
対談では、中国国内市場と日本市場の違い、日本のEV市場の今後などについて議論する。

1．BYDの紹介
2．世界のEV普及状況
3．中国の自動車市場／日本の自動車市場
4．BYDのクルマ作りと最新技術
5．BYDの日本での活動と今後
6．質疑応答・対談


インタビュー

※準備中

プロフィール

東福寺 厚樹 氏
BYD Auto Japan株式会社 代表取締役社長

1958年生まれ、早稲田大学卒業。1981年三菱自動車工業に入社し、国内・海外事業を担当したほか、米国と豪州に駐在。2011年よりVolkswagen グループジャパンでネットワーク開発を担当し、2016年にVolkswagenジャパン販売の社長に就任。2021年8月、BYDジャパンに執行役員兼乗用車事業本部長として入社後、2022年7月より現職。

鈴木 万治 氏
スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX）

1986年（昭和61年）名大院工修了、日本電装（現デンソー）入社。宇宙機器開発やモデルベース開発など全社プロジェクトを担当。2017年から20年まで米シリコンバレーに駐在し、18年からは中国子会社のイノベーション部門トップも兼務。数週間ごとに米中を行き来する生活を送った。21年にスズキマンジ事務所 （manji@manji3.com）を開業。
本セミナーにおける発言は個人の見解であり、所属する会社とは一切関係ありません。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

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