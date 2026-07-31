『ロボスタ』がロボカップの最新動向を解説！ オンラインセミナー開催　8月5日

イードが運営するロボット・AI専門メディア『ロボスタ』は8月5日、ロボカップ日本委員会の岡田浩之理事長を講師に迎え、オンラインセミナー「ロボカップはヒューマノイド・フィジカルAI時代へ」を開催する。＜再掲＞

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韓国で開催された「RoboCup 2026世界大会」の最新動向を交え、ヒューマノイド化が進むロボット競技の現在地と今後を解説する。

＞ セミナーの申し込みはこちら

https://robotstart.info/article/2026/06/26/382079.html#S01

ロボカップは1997年に始まった日本発祥の国際ロボット競技会だ。日本の研究者である北野宏明氏らが提唱し、「2050年までにサッカーのFIFAワールドカップ優勝チームに勝てる完全自律型ヒューマノイドチームを実現する」という目標を掲げてスタートした。

サッカーは認識、判断、移動、協調行動など、AIとロボティクスの要素技術を総合的に必要とすることから、研究開発を加速させる共通課題として採用された。

その後はレスキュー、ホーム・サービス、産業応用（インダストリー）などへ分野を拡大し、世界中の研究者や学生が参加するロボット・AI研究の国際プラットフォームへ発展した。ロボカップは競技会であると同時に、知能ロボットやヒューマノイド技術を育てる実験の場としても重要な役割を担っている。

ロボカップ2026

近年、そのロボカップは大きな転換期を迎えている。

ヒューマノイドの身体能力が大きく向上し、生成AIやフィジカルAIへの関心が高まる中、ロボカップでも競技の方向性が変化している。サッカーリーグでは、従来主流だった車輪型ロボットから二足歩行ヒューマノイドへの移行が急速に進み、2027年以降はその流れがさらに加速する見込みだ。

特にヒューマノイドリーグでは、ユニツリーやブースター・ロボティクスなどの商用ヒューマノイドプラットフォームの活用が広がり、研究開発に加え、実用化を見据えた競争も始まっている。

いっぽう日本は、ロボット研究の先進国でありながら、ヒューマノイドリーグへの参加チーム数では存在感を失いつつあるという課題も抱えている。

セミナーでは、岡田氏がロボカップの歴史と現在地、ヒューマノイド化が進む背景、各リーグの最新動向、日本が直面する課題について解説する。

また、2026年7月に韓国で開催された「RoboCup 2026世界大会」の現地レポートとして、写真や動画を交えながら世界大会の最前線を紹介する予定だ。

講演後には、『ロボスタ』編集長の神崎洋治氏との対談や、視聴者との質疑応答も実施する。

開催日時は2026年8月5日15時から16時25分まで。申込締切は8月3日正午。参加費は1人1万5500円（税込）。

ロボカップ2026

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◆オンラインセミナー概要

ロボカップはヒューマノイド・フィジカルAI時代へ

世界大会2026に見るロボット競技の変革と新潮流

●主催：『ロボスタ』（株式会社イード）

●開催日時：2026年8月5日（水）15時00分～16時25分

申込締切：2026年8月3日（月）正午

●ゲスト講師

岡田浩之：ロボカップ日本委員会理事長、東京情報デザイン専門職大学教授

●モデレーター

神崎洋治：『ロボスタ』編集長

●参加費

通常：1名につき1万5500円（消費税込）

プレミアム会員：無料

無料ご招待キャンペーン（先着）

※ロボスタ プレミアム会員なら、業界キーマンが登壇するセミナーへのリアルタイム参加や、過去セミナーの見逃し配信視聴を月額5500円で利用できる。

ロボカップ2026

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https://robotstart.info/article/2026/06/26/382079.html#S01

◆セミナーの内容

■ロボカップとは

- 理念と歴史

- 2050年目標

- AI・ロボティクス研究における位置付け

■ロボカップの主要リーグ

- サッカー

- ＠ホーム

- レスキュー

- インダストリアル

- ジュニア

■商用ヒューマノイド化が進むロボカップ

- ヒューマノイドリーグの最新動向

- 商用ヒューマノイドプラットフォームの活用

- 車輪型から二足歩行型への広がり

- フィジカルAIとの関係

■RoboCup 2026 韓国大会レポート

- 世界の最新トレンド

- 注目チーム・注目技術

- 写真・動画で見る現地レポート

■日本の課題と未来

- なぜ日本チームは減少しているのか

- 人材育成と産学連携

- ロボカップが描く2030年の展望

オンラインセミナー「ロボカップはヒューマノイド・フィジカルAI時代へ」

●講師プロフィール 岡田浩之

ロボカップ日本委員会理事長、東京情報デザイン専門職大学教授。赤ちゃんの発達とロボット研究を融合させた研究を行っている。人と協力しながら、高齢者の介護、教育、あるいは一般家庭での日常的な活動の支援を目的としたパートナーロボットの実用化が目標。ロボカップ＠ホームリーグで2度の世界チャンピオンに輝く。ロボカップ日本委員会理事長、宇宙AIロボティクス協会代表理事、日本ロボット学会フェロー、日本認知科学会フェロー。東京農工大学大学院生物システム応用科学研究科博士課程修了。博士（工学）。

●モデレーター・プロフィール 神崎洋治

ロボスタ 編集長、TRISEC International,Inc.代表。『最新AI技術がよ～くわかる本』（秀和システム)、『ロボット解体新書』（SBクリエイティブ)、『Pepperの衝撃！ パーソナルロボットが変える社会とビジネス』、『体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ』（日経BP社)など著書多数。ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。