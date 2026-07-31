自動車製造の表面異常検査を自動化、ロボット開発をNEDOが公募

NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）は、"NEDO Challenge"「NEDO懸賞金活用型プログラム」の新テーマとして「NEDO Challenge, Robot Solutions for Manufacturing ～誰もが使えるロボットを地域のモノづくり現場へ～」の公募を行っている。

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自動車製造業における表面異常検査の自動化に活用できるロボットソリューションの構想提案・開発を募る「コンテストA」を実施する。

地域中小製造業の人手不足解消が狙い

地域の中小製造業では加工、組立、搬送、検査、梱包などの工程で人手不足が深刻化する一方、導入コストや技術人材不足などを理由にロボット技術の導入が進んでいない。

特に部品表面のキズ、打痕、付着、色ムラなどを確認する表面異常検査は自動化が期待される分野で、他分野への横展開も見込まれることから、自動車製造業を起点にロボットソリューションの開発・導入を進め、サプライチェーン全体への波及を目指す。

2段階のコンテストで開発を促進

「コンテストA」は構想提案の「コンテストA1」と開発の「コンテストA2」の2段階で実施する。A1では検査工程の自動化を阻害する課題の具体化とロボットソリューションの構想を募集し、A2ではA1の構想を実際に動作するロボットとして具体化し、事務局が設定する競技条件下で検査性能を競う。

応募者と製造事業者が連携した共同提案も歓迎し、マッチングイベントやセミナーも開催予定。今後は自動車製造業に限らず、より広範な製造業へのロボット導入促進を目指す「コンテストB」も検討する。

懸賞金総額2億円超、公募は10月まで

コンテストA1

コンテストA2

ロボスタオンラインセミナー情報

ロボットの世界大会「ロボカップ」にもヒューマノイド・フィジカルAIの波

ヒューマノイドとフィジカルAIで変革期を迎える「ロボカップ」の現状を解説するセミナー「ロボカップはヒューマノイド・フィジカルAI時代へ 世界大会2026が示すロボット競技の変革と新潮流」を開催します。

ロボット競技の世界大会「ロボカップ」は1997年に日本からスタート。サッカーは認識、判断、移動、協調行動などAIとロボティクスの要素技術を総合的に必要とするため、研究開発を加速させる共通課題として選ばれました。その後、レスキュー、ホーム/サービス、産業応用(インダストリー)、ジュニアなどへ分野を拡大しています。

セミナーでは、ロボカップ日本委員会理事長の岡田教授をお迎えし、ロボカップの歴史と現在地、ヒューマノイド化が進む背景、各リーグの最新動向、そして日本が直面する課題について解説いただきます。さらに、韓国で2026年7月に開催される「RoboCup 2026世界大会」の現地レポートとして、写真や動画を交えながら、世界大会の最前線で何が起きているのかをご紹介いただきます。

先着で無料ご招待します。詳しくはこちら。

「AIロボティクス立国」実現へ ロボット議連が示すフィジカルAI時代の国家戦略

ロボット議員連盟会長であり、自民党経済産業部会のロボティクス戦略プロジェクトチーム座長も務める山際大志郎衆議院議員をお招きして、オンライン対談「AIロボティクス立国」実現へ ロボット議連が示すフィジカルAI時代の国家戦略 を開催します。

セミナー「AIロボティクス立国」実現へ ロボット議連が示すフィジカルAI時代の国家戦略

2026年、日本政府はAIロボティクスを新たな成長分野として位置付け、「AIロボティクス戦略」を策定しました。この戦略の策定を政治の側から後押ししたのがロボット議員連盟であり、2026年6月には新たな提言をまとめ、官房長官へ手交しています。

ロボット議員連盟が提言に込めた狙い、政府が「AIロボティクス戦略」を策定した背景、米国・中国との競争をどう捉えているのか、日本の強みはどこにあるのかについて詳しく聞きます。

また、産業界、スタートアップ、研究機関は今後どのような役割を担うべきなのか。ロボット産業に携わる人が知っておきたい、日本のAIロボティクス戦略の全体像と、社会実装に向けた具体策に迫ります。

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急成長する中国ヒューマノイド市場をデータと政策、日中連携事例から読み解く

ロボスタではオンラインセミナー「日本企業は中国ヒューマノイド産業とどう向き合うべきか 急成長する中国市場をデータと政策、日中連携事例から読み解く」を開催します。

匠新（ジャンシン）は、「日中イノベーションのエコシステム」をつくることを掲げ、日本企業と中国企業、政府機関、大学、投資家、メディアをつなぎ、日中間の事業連携を支援してきた企業。中国ヒューマノイド市場の最新動向とデータ分析、中国イノベーションの現場、日本企業との連携事例、日本企業は中国ヒューマノイド産業とどう向き合うべきか、などについて解説していただきます。

世界をリードする中国ヒューマノイド産業の現在地と、日本企業にとっての連携・参入の可能性を、データと具体的な事例から読み解く貴重な機会です。

先着で無料ご招待します。詳しくはこちら。