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【調査レポート】テスラ・トヨタ・中国系OEMのSDV開発とAI活用～AI-DVをリードする先進企業の最前線～

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レポートタイトル

テスラ・トヨタ・中国系OEMのSDV開発とAI活用
～AI-DVをリードする先進企業の最前線～

【画像全5枚】

調査概要

日本の自動車業界において、SDV（Software-Defined Vehicle）への移行は喫緊の経営目標となっている。しかし、すでにSDV基盤を完全に構築・自社化したテスラのみならず、ファーウェイをはじめとする中国のテック企業群や新興OEMは、さらにその先の「AI-DV（AI定義型車両）」へと足頭を移しつつある。客観的かつ厳然たる事実として、我が国の技術・戦略アプローチは周回遅れの領域に入りつつあると言わざるを得ない。
本レポートは、こうした構造変化の最前線を解き明かすものである。自動車OEMの経営企画・技術戦略部門、ならびにTier 1・ITベンダーの意思決定者が、「テスラ型（データ駆動内製）」を追うのか、「ファーウェイ型（エコシステム参画・標準化）」を採るのか、あるいは「伝統的なメカ品質による差別化」で防戦するのか――自社の生存戦略と位置付けを判断するための実効的な羅針盤となれば幸いである。

目次

■調査概要
■エグゼクティブサマリー
■SDVの定義
■SDVへ至る経緯・歴史とAI-DVへの進化
■SDVが急速に進化した背景
■SDVを実現するための技術基盤
■主要OEMのSDV戦略と進捗比較
　 テスラ：完全な内製化による「ファーストムーブ戦略」
　 トヨタ：安全性を備えた「後発追撃戦略」
　 中国勢：スマホ文化との融合と「爆速開発」
■SDVからAI-DV（AI定義型車両）への進化
■AI-DVにより急速進化するADAS/AD
■各社におけるAI-DV開発の実態（テスラが開拓し、中国企業が進化させた）
　テスラ（Tesla）：FSD V12～V14への「End-to-End AI革命」
　理想汽車（Li Auto）：Mind GPT と「End-to-End + VLM」のデュアルシステム
　小鵬汽車（XPeng）：E2Eモデルの量産化、マップレス・純カメラへのシフト
　ファーウェイ（HUAWEI）：Qiankun ADS 3.0/4.0 と WEWA アーキテクチャ
■最先端AI-DVの比較（Tesla FSD V14 vs. Huawei 乾崑 ADS 4.0）
■AI-DVのトレンドと将来展望

調査結果サマリー

■エグゼクティブサマリー

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■調査結果詳細「主要OEMのSDV戦略と進捗」

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■調査結果詳細「各社におけるAI-DV開発の実態：TESLA」

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■調査結果詳細「2026年7月における世界最先端のAI-DV」

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発刊日

2026年8月3日

ページ数

PDFファイルA4全26ページ

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《レスポンス編集部》

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