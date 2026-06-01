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【報告書】車載AI・次世代機能に関するニーズ調査

【報告書】車載AI・次世代機能に関するニーズ調査
  • 【報告書】車載AI・次世代機能に関するニーズ調査

レポートタイトル

【報告書】車載AI・次世代機能に関するニーズ調査

調査概要

近年目覚ましい進化を遂げている、車載AIおよび次世代機能に関する生活者のニーズを把握することを目的に、国内の車保有者を対象にインターネット調査を実施。その印象や利用意向をレポートとして可視化した。

目次

調査概要 ・・・・P3-4
結果まとめ ・・・・P6-7
調査結果詳細 ・・・・P9-28
①対象者/所有車情報 ・・・・P9-16
②次世代機能のニーズ ・・・・P17-20
③雑談の中から判断・提案を行う車載AIのニーズ ・・・・P21-28

調査結果サマリー


車載AIのニーズは拮抗（必要派49% vs 不要派51%）
やや若年層において必要度が高い傾向は見られるものの、全体として明確な支持には至っていない状況。
一方で、具体的な提案内容のレベルでは、一定のニーズが見られた。

現状、機能単位では一定のニーズが確認される一方で、車載AI全体としての必要性の認識には至っていない。
また、必要性が感じられない背景には、安全性や使い勝手に対する懸念が一定数存在している。

普及の鍵は、まずは車載AIに対する“信頼性の確立”が重要
・運転を妨げない「安全設計」
・より良い意思決定を支援する「利便設計」
・誤作動しない / 安心できる「信頼性の担保」
これを備え、理解促進を図ることで、ニーズの喚起・拡大が期待される。

次世代機能：快適性やパーソナライズ化の機能への関心が高い一方で、エンタメの機能については関心がやや限定的であった。
関心が高い機能：
・車室空間の快適性（空気清浄・湿度調整）
・学習 / 理解によるパーソナライズ化（学習によるパーソナライズ化・感情理解によるサポート）
・シートの快適性（ゼログラビティシート）
一方で、現状機能に満足する層も一定数確認された（42%）

同乗者機能：
同乗者のための機能としては「車の操作機能（NAVI、エアコン）」が最多で、男性での支持が高かった。続いて「同乗者用のリクライニングシート」であり、そちらは女性の支持が高かった。この結果は、
・男性は“運転者視点での支援ニーズ”
・女性は“同乗者視点での快適性ニーズ”
がそれぞれ強く表れていると考えられる。また、年代別でも傾向に違いが見られ、40代のディスプレイ関連のニーズが高かった背景としては、子育て世代であることが影響している可能性が考えられる

発刊日

2026年6月1日

ページ数

PDFファイルA4全28ページ

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《レスポンス編集部》

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