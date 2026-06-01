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7/2申込締切 【Season4】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.4 日産の次世代技術：「AIDV」による知能化とそれを支える電動化について

7/2申込締切 【Season4】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.4 日産の次世代技術：「AIDV」による知能化とそれを支える電動化について
  • 7/2申込締切 【Season4】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.4 日産の次世代技術：「AIDV」による知能化とそれを支える電動化について
株式会社イードは、「【Season4】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.4 日産の次世代技術：「AIDV」による知能化とそれを支える電動化について」を2026年7月6日（月）10:30～12:00に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

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開催日時：2026年7月6日（月）10:30～12:00
申込締切：2026年7月2日（木）正午
※レスポンスビジネス プレミアム会員は、月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。この機会にぜひご登録ください（詳細）。
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日産の次世代技術：「AIDV」による知能化とそれを支える電動化について

ゲスト講師

赤石永一 氏
日産自動車株式会社 取締役 執行役 チーフテクノロジーオフィサー（CTO）

モデレーター

中西孝樹 氏
ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト



本セミナーは、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリストの中西孝樹 氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。毎回、ゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社の取組みを聞き出していきます。

【Season4】第4回のゲストは、日産自動車株式会社 取締役 執行役 チーフテクノロジーオフィサー（CTO） 赤石永一 氏

「日産の次世代技術：「AIDV」による知能化とそれを支える電動化について」をテーマに講演いただきます。

日産の技術イノベーションの中核にあるのが、AIディファインドビークル（AIDV）による知能化と、それを支える日産独自の電動化へのアプローチです。
本セミナーでは、AIDVがAIドライブ技術とAIパートナー技術を組み合わせることで、移動そのものを進化させ、移動の時間をより価値の高い体験へと変えていくこと、また、それらを実現する上で重要な役割を果たす電動化について、日産独自のe-POWERをはじめとした取り組みについてお話します。

プロフィール

赤石永一 氏
2025年4月にチーフ テクノロジー オフィサーに就任。日産自動車の研究開発をグローバルに指揮し、軽自動車からスポーツカーまで、全ての車両開発を統括しています。またエグゼクティブコミッティの一員として、技術力や商品力の向上を通じて、経営再建計画「Re:Nissan」の推進において中心的な役割を果たしています。
30年以上の日産でのキャリアにおいて、商品開発や技術開発、車両設計など多岐にわたる業務に携わってきました。軽自動車に特化した三菱自動車との合弁会社「NMKV」の社長兼CEOも務めました。また、北米日産自動車での経験も豊富で、米国市場向けのモデル開発に多数携わったほか、2018年にはルノーとのプラットフォーム統合プロジェクトをリードしました。
安全性や車体設計、プラットフォームの効率化にも注力し、日産初の米国向け大型商用バンである『NV3500』や、コロナ禍にインドで開発した『マグナイト』など、厳しい条件下においても市場のニーズを的確にとらえた車両を開発してきました。赤石は品質と競争力を向上させるためにはイノベーションが不可欠だと考え、「技術革新は決して止めてはならない」を信念としています。執務室には、「技術で未来を創造する」という言葉を掲げ、日々この思いを胸に仕事に臨んでいます。赤石は東京大学で航空宇宙工学の修士号を取得しています。

中西孝樹 氏
1962年生まれ。オレゴン大学卒。山一證券、メリルリンチ証券等を経由し、JPモルガン証券東京支店株式調査部長、アライアンス・バーンスタインのグロース株式調査部長を歴任。現在は、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト。国内外のアナリストランキングで6年連続第1位など不動の地位を保った自動車アナリスト。近著に「自動車新常態」（日経BP社）「CASE革命2030年の自動車産業」（日経新聞出版社）「トヨタのEV戦争」（講談社）「トヨタ対中国EV」（日経新聞出版社）がある。

主催

株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

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