2/25申込締切【Season4】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.2 トヨタの考えるSDV－交通事故ゼロ社会を目指して

------------------------------------------------------------------
開催日時：2026年2月27日（金）10:45～12:00
申込締切：2026年2月25日（水）正午
※レスポンスビジネス プレミアム会員は、月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。この機会にぜひご登録ください（詳細）。
------------------------------------------------------------------
トヨタの考えるSDV－交通事故ゼロ社会を目指して
ゲスト講師
皿田明弘 氏
トヨタ自動車株式会社 デジタルソフト開発センター センター長
モデレーター
中西孝樹 氏
ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト
本セミナーは、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリストの中西孝樹 氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。毎回、ゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対話、質疑応答を行い、各社の取組みを聞き出していきます。
【Season4】第2回のゲストは、トヨタ自動車株式会社 デジタルソフト開発センター センター長 皿田明弘 氏
「トヨタの考えるSDV－交通事故ゼロ社会を目指して」をテーマに講演いただきます。
トヨタがSDVに取り組む一番の目的は交通事故ゼロ社会の実現であり、SDVを通じてより安全安心で楽しい移動を提供します。
交通事故ゼロ社会の実現はクルマの技術革新のみならず、クルマ・ヒト・インフラの三位一体での取り組みが不可欠です。例えば、クルマだけでは補えない死角からの飛び出しに対し、路上インフラのセンサ情報を活用するインフラとの協調等です。クルマが社会とつながるためには、通信環境の整備等も重要であり、そういった基盤づくりを、産業を超えたパートナーの方々とも進めています。
今回は、このような取り組みを紹介させていただきます。
1. 交通安全への想い
2. トヨタの考えるSDVの取組み
3. SDVを支える基盤技術
4. 対話・質疑応答
【インタビュー】※準備中
プロフィール皿田明弘 氏
1997年 トヨタ自動車株式会社 入社
2015年 カムリ製品企画 担当
2019年 クラウン製品企画 主査
2022年 クラウン・センチュリー・ミライ チーフエンジニア
2023年 デジタルソフト開発センター センター長
中西孝樹 氏
1962年生まれ。オレゴン大学卒。山一證券、メリルリンチ証券等を経由し、JPモルガン証券東京支店株式調査部長、アライアンス・バーンスタインのグロース株式調査部長を歴任。現在は、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト。国内外のアナリストランキングで6年連続第1位など不動の地位を保った自動車アナリスト。近著に「自動車新常態」（日経BP社）「CASE革命2030年の自動車産業」（日経新聞出版社）「トヨタのEV戦争」（講談社）「トヨタ対中国EV」（日経新聞出版社）がある。
主催
株式会社イード
オンラインセミナー概要
・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。
注意事項
・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。