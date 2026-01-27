2/25申込締切【Season4】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.2 トヨタの考えるSDV－交通事故ゼロ社会を目指して

会員登録はこちら

トヨタの考えるSDV－交通事故ゼロ社会を目指して ゲスト講師 皿田明弘 氏

トヨタ自動車株式会社 デジタルソフト開発センター センター長 モデレーター 中西孝樹 氏

ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト

プロフィール

【Season4】第2回のゲストは、トヨタ自動車株式会社 デジタルソフト開発センター センター長 皿田明弘 氏「トヨタの考えるSDV－交通事故ゼロ社会を目指して」をテーマに講演いただきます。トヨタがSDVに取り組む一番の目的は交通事故ゼロ社会の実現であり、SDVを通じてより安全安心で楽しい移動を提供します。交通事故ゼロ社会の実現はクルマの技術革新のみならず、クルマ・ヒト・インフラの三位一体での取り組みが不可欠です。例えば、クルマだけでは補えない死角からの飛び出しに対し、路上インフラのセンサ情報を活用するインフラとの協調等です。クルマが社会とつながるためには、通信環境の整備等も重要であり、そういった基盤づくりを、産業を超えたパートナーの方々とも進めています。今回は、このような取り組みを紹介させていただきます。1. 交通安全への想い2. トヨタの考えるSDVの取組み3. SDVを支える基盤技術4. 対話・質疑応答1997年 トヨタ自動車株式会社 入社2015年 カムリ製品企画 担当2019年 クラウン製品企画 主査2022年 クラウン・センチュリー・ミライ チーフエンジニア2023年 デジタルソフト開発センター センター長1962年生まれ。オレゴン大学卒。山一證券、メリルリンチ証券等を経由し、JPモルガン証券東京支店株式調査部長、アライアンス・バーンスタインのグロース株式調査部長を歴任。現在は、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト。国内外のアナリストランキングで6年連続第1位など不動の地位を保った自動車アナリスト。近著に「自動車新常態」（日経BP社）「CASE革命2030年の自動車産業」（日経新聞出版社）「トヨタのEV戦争」（講談社）「トヨタ対中国EV」（日経新聞出版社）がある。

