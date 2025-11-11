12/5申込締切【Season4】中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.1 デジタルカーがつくるSUBARUの未来

------------------------------------------------------------------

開催日時：2025年12月9日（火）13:30～15:00

申込締切：2025年12月5日（金）正午

デジタルカーがつくるSUBARUの未来 ゲスト講師 柴田英司 氏

株式会社SUBARU 執行役員 CDCO（最高デジタルカー責任者） 技術本部 副本部長 本セミナーは、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリストの中西孝樹 氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。毎回、ゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社の取組みを聞き出していきます。



【Season4】第1回のゲストは、株式会社SUBARU 執行役員 CDCO（最高デジタルカー責任者） 技術本部 副本部長 柴田英司 氏



「デジタルカーがつくるSUBARUの未来」をテーマに講演いただきます。



デジタルデータ、IT、AI、ソフト/ハードウエア、半導体技術の融合により生み出すSUBARUデジタルカーの世界観と、デジタルカーを通じ提供する価値（安心と愉しさ）についてご紹介します。

SUBARUのクルマ作りの哲学は、人を中心としたクルマづくりを通し、お客様に「安心と愉しさ」と提供していくことです。自動車業界は、100年に一度の大変革期にあります。2010年代後半にCASEがクルマを大きく変えると注目され、2020年代からSDVという言葉が使われ始めました。内燃機関を主軸とした伝統的メーカーに加え、新興メーカーも市場参入し技術開発を加速化する中、クルマ屋（SUBARU）が作るデジタルカーとは何か、デジタルカーで進化する「安心と愉しさ」とは何かを紐解きながら紹介します。



1. SUBARUが考えるデジタルカー

2. デジタルカーの実現に向けた技術・開発の方向性

3. 全社的なプロダクトDX

4. 対談・質疑応答



モデレーター 中西孝樹 氏

ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト

プロフィール

主催

1989年4月 富士重工業株式会社入社（現 株式会社SUBARU）2017年4月 同社 自動運転PGM プロジェクトゼネラルマネージャー2018年3月 同社 先進安全設計部 担当部長2020年12月 同社 SUBARU Lab 所長2021年7月 同社 ADAS開発部 部長2024年4月 同社 執行役員 CDCO（最高デジタルカー責任者）、技術本部副本部長1962年生まれ。オレゴン大学卒。山一證券、メリルリンチ証券等を経由し、JPモルガン証券東京支店株式調査部長、アライアンス・バーンスタインのグロース株式調査部長を歴任。現在は、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト。国内外のアナリストランキングで6年連続第1位など不動の地位を保った自動車アナリスト。近著に「自動車新常態」（日経BP社）「CASE革命2030年の自動車産業」（日経新聞出版社）がある。

株式会社イード



オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。

レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。



注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。

・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。

