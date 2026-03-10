【ロボスタセミナー】無料ご招待枠有『4/8 AIロボット普及の最後のピース「ロボットハンド技術の社会実装、現状と課題」RRI/大阪大学 原田教授に聞く』

「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー『AIロボット普及の最後のピース「ロボットハンド技術の社会実装、現状と課題」RRI/大阪大学 原田教授に聞く』を2026年4月8日（水）に開催します。

開催日時：2026年4月8日（水）15:00～16:25

申込締切：2026年4月6日（月）正午

＜ゲスト講師＞

ロボット革命・産業IoT イニシアティブ協議会(RRI)

マニピュレーション委員会 委員長

大阪大学 教授

原田研介氏

＜モデレーター＞

ロボスタ 編集長 神崎洋治

「ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会（RRI）」は、政府の「ロボット新戦略」や「Society 5.0」政策などと密接に連携しながら、日本の製造・サービスロボットの競争力強化や、地域におけるロボット導入支援の推進などに貢献しています。

製造、物流、医療、家庭内作業・・あらゆる現場で求められるのが「手の器用さ」です。世界的に「フィジカルAI」や「ヒューマノイド」への注目が急速に高まる中、日本のロボット新戦略への期待も高まっています。人間の作業を代替するうえで、AIロボットの最大の課題のひとつが、物体を扱う能力、すなわち「マニピュレーション」の高度化です。特にロボットハンドや指先による「触る・握る・つかむ・持つ」といった操作の精度と信頼性は、今後のAIロボット普及の鍵を握る最も重要な要素のひとつです。

そこでロボスタでは、RRI「マニピュレーション委員会」委員長であり、大阪大学教授の原田先生をお迎えし、AIロボットに関心のある視聴者に向けて、RRIおよび同委員会の活動と実績、ロボットハンドおよびマニピュレーションの基礎知識と分類、それぞれの特徴と課題、国内外の技術動向の比較、今後普及が期待される分野、さらにはフィジカルAIへの応用可能性について解説いただきます。

セミナー全体は約85分を予定しています。原田先生による約45分の講演に続き、ロボスタ編集長・神崎との対談および視聴者からの質疑応答を約40分予定しています。

１．マニピュレーション委員会の活動内容とこれまでの実績

概要、ガイドブック公開情報やシンポジウム開催などの紹介と総括など

２．マニピュレーションの基礎知識

３．マニピュレーションの種類と特徴

・メリットと課題

・利用に適した用途、実用化やPoCの事例紹介

４．触覚技術について

５．マニピュレータの今後の発展と展開予想

６．フィジカルAIへの応用について

・どのようなマニピュレータとの組み合わせが社会実装への近道となるか

７．質疑応答・対談

※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プロフィール

原田研介氏

ロボット革命・産業IoT イニシアティブ協議会(RRI)

マニピュレーション委員会 委員長

大阪大学 教授

1997年 京都大学大学院工学研究科博士後期課程修了

同年広島大学助手

2002年 産業技術総合研究所研究員

2005年から1年間 スタンフォード大学コンピュータサイエンス学科訪問研究員

2016年より大阪大学大学院基礎工学研究科教授

神崎洋治

ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。

ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

