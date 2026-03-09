ホーム プレミアム ビジネス 記事

3/27申込締切 激変するインド自動車産業2026

3/27申込締切 激変するインド自動車産業2026
  • 3/27申込締切 激変するインド自動車産業2026

株式会社イードは、「激変するインド自動車産業2026」を2026年3月31日（火）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

-----------------------------------------------------------------------------------------
開催日時：2026年3月31日（火）10:45～12:00
申込締切：2026年3月27日（金）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
-----------------------------------------------------------------------------------------


＜講師＞
PwCコンサルティング合同会社 ストラテジーコンサルティング Strategy&ディレクター 阿部 健太郎 氏
PricewaterhouseCoopers Pvt Ltd, One Consulting, Intelligent Digital Enterprise, Director 土井 俊悟 氏

世界第3位の自動車市場へと拡大するインドは、人口動態、所得向上、インフラ整備等を背景に中長期で量的な成長が期待されています。また、EV化やSDV化をはじめとする質的な転換期にも入りつつあります。
本セミナーではこれらの変化が、政府・州の政策や財閥系・外資系のOEM・サプライヤが交錯する独自エコシステムの構造等から、どのように進展するのかを立体的に解説します。
さらに米中欧との通商関係やサプライチェーン再編も踏まえ、日本企業がインドを進出国として捉えるだけでなくグローバルビジネスの成長ドライバーとして活用することも見据えた方向性を提示します。

１．成長の原動力：インド自動車産業を取り巻くマクロ環境
２．インド自動車産業の独自エコシステム
２．India to India / India to Global: 主要国・地域との通商関係含むサプライチェーン構造
３．日本企業への示唆
４．質疑応答

インタビュー

準備中

プロフィール

阿部 健太郎 氏
PwCコンサルティング合同会社 ストラテジーコンサルティング Strategy&ディレクター

米系コンサルティングファームを経て現職。次世代モビリティ事業の企画・実行、海外進出に係る支援を中心に、業際領域において多様なコンサルティング経験を有する。
大手自動車メーカー経営企画部門への出向経験、東南アジア駐在実績を有し、ハンズオンの支援も豊富に行っている。

土井 俊悟 氏
PricewaterhouseCoopers Pvt Ltd, One Consulting, Intelligent Digital Enterprise, Director

日系コンサルティングファームを経て現職。自動車業界・製造業を中心に事業戦略策定、CRM（Customer Relationship Management）領域を中心とした業務改革・システム化構想、改革施策の実行・定着化支援の分野において、15年以上の豊富なコンサルティング経験を有する。
近年は、製造業におけるカスタマーエクスペリエンス（CX）やデジタルトランスフォーメーション（DX）を軸に、顧客接点と全社業務の改革支援に注力している。2026年1月から、PwC Indiaに駐在している。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

セミナー・イベント

レスポンスセミナーINFO

PwCコンサルティング

インド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES