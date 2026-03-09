3/27申込締切 激変するインド自動車産業2026

会員登録はこちら

＜講師＞

PwCコンサルティング合同会社 ストラテジーコンサルティング Strategy&ディレクター 阿部 健太郎 氏

PricewaterhouseCoopers Pvt Ltd, One Consulting, Intelligent Digital Enterprise, Director 土井 俊悟 氏

世界第3位の自動車市場へと拡大するインドは、人口動態、所得向上、インフラ整備等を背景に中長期で量的な成長が期待されています。また、EV化やSDV化をはじめとする質的な転換期にも入りつつあります。

本セミナーではこれらの変化が、政府・州の政策や財閥系・外資系のOEM・サプライヤが交錯する独自エコシステムの構造等から、どのように進展するのかを立体的に解説します。

さらに米中欧との通商関係やサプライチェーン再編も踏まえ、日本企業がインドを進出国として捉えるだけでなくグローバルビジネスの成長ドライバーとして活用することも見据えた方向性を提示します。

１．成長の原動力：インド自動車産業を取り巻くマクロ環境

２．インド自動車産業の独自エコシステム

２．India to India / India to Global: 主要国・地域との通商関係含むサプライチェーン構造

３．日本企業への示唆

４．質疑応答

インタビュー

プロフィール

阿部 健太郎 氏

PwCコンサルティング合同会社 ストラテジーコンサルティング Strategy&ディレクター



米系コンサルティングファームを経て現職。次世代モビリティ事業の企画・実行、海外進出に係る支援を中心に、業際領域において多様なコンサルティング経験を有する。

大手自動車メーカー経営企画部門への出向経験、東南アジア駐在実績を有し、ハンズオンの支援も豊富に行っている。



土井 俊悟 氏

PricewaterhouseCoopers Pvt Ltd, One Consulting, Intelligent Digital Enterprise, Director



日系コンサルティングファームを経て現職。自動車業界・製造業を中心に事業戦略策定、CRM（Customer Relationship Management）領域を中心とした業務改革・システム化構想、改革施策の実行・定着化支援の分野において、15年以上の豊富なコンサルティング経験を有する。

近年は、製造業におけるカスタマーエクスペリエンス（CX）やデジタルトランスフォーメーション（DX）を軸に、顧客接点と全社業務の改革支援に注力している。2026年1月から、PwC Indiaに駐在している。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

注意事項

連絡先

