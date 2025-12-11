1/27申込締切 SDVロードマップ2040～進化するモビリティと取るべき対応の方向性～

株式会社イードは、「SDVロードマップ2040～進化するモビリティと取るべき対応の方向性～」を2026年1月29日（木）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。
開催日時：2026年1月29日（木）10:00～12:00
申込締切：2026年1月27日（火）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
＜講師＞
PwCコンサルティング合同会社 インダストリートランスフォーメーション ディレクター
SDVイニシアチブリード 渡邉 伸一郎 氏
PwCコンサルティング合同会社 インダストリートランスフォーメーション シニアマネージャー
SDVイニシアチブサブリード 糸田 周平 氏
自動車の価値がハードからソフトへと移行する中、Software-Defined Vehicle（SDV）が注目を集めています。また自動運転の進化、つまりドライバーの運転からの解放が進むにつれ、単なる移動価値から空間価値やドライバーの移動に伴わないモビリティの利活用も進むことが考えられており、SDVによる価値の進化がさらに注目されています。
本セミナーでは、SDVの基本概念から、SDVを取り巻く環境や市場動向、PwCが定義するSDVの段階や主要構成要素、自動運転ならびにAIがもたらす影響について概説します。また、SDVやAIによる自動運転の各国における消費者受容性調査結果についても解説します。加えて、SDVに関連する法規制や国際標準の動向（UN-R157、UN-R171、ISO34502、米国コネクテッドカー規制 等）、そしてSDV推進にあたっての課題とその取組の方向性まで、SDVを取り巻く最新の状況についても俯瞰的に解説します。
１．SDVを取り巻く環境
２．SDVとは何か
３．SDV要素の変化
４．自動運転ならびAIがもたらす影響
５．SDVならびに自動運転AIの受容性
６．SDVに関する法規および国際標準の動向
７．SDVにおける課題と取組の方向性
８．質疑応答
プロフィール
渡邉 伸一郎 氏
PwCコンサルティング合同会社 インダストリートランスフォーメーション ディレクター
SDVイニシアチブリード
国内大手自動車サプライヤーにてパワートレイン開発に従事した後、日系コンサルティングファームを経て、現職。製造業、特に自動車OEMやサプライヤーのエンジニアリングチェーンを中心に、電動化やSDVなどに係る技術・サービス戦略の策定、業務改革、法規および規格（WP29法規、A-SPICE／ISO26262など）の導入、PLM/ALMシステムの導入など数多くの支援に携わる。
糸田 周平 氏
PwCコンサルティング合同会社 インダストリートランスフォーメーション シニアマネージャー
SDVイニシアチブサブリード
国内大手自動車サプライヤーにて半導体およびECUの設計開発に従事した経験を有する。現在は製造業、特に自動車OEMやサプライヤーのエンジニアリングチェーンを中心に、ソフトウェア開発、SDV、自動運転開発などに係る技術・サービス戦略の策定、業務改革、技術調査、法規および規格（WP29 UN-R156、UN-R157、Automotive SPICE、ISO26262、ISO24089など）への対応、ALMシステムの導入など数多くの支援に携わる。
