1/27申込締切 SDVロードマップ2040～進化するモビリティと取るべき対応の方向性～

会員登録はこちら

セミナー申込はこちら(クレジットカード・領収書)

＜講師＞

PwCコンサルティング合同会社 インダストリートランスフォーメーション ディレクター

SDVイニシアチブリード 渡邉 伸一郎 氏

PwCコンサルティング合同会社 インダストリートランスフォーメーション シニアマネージャー

SDVイニシアチブサブリード 糸田 周平 氏

自動車の価値がハードからソフトへと移行する中、Software-Defined Vehicle（SDV）が注目を集めています。また自動運転の進化、つまりドライバーの運転からの解放が進むにつれ、単なる移動価値から空間価値やドライバーの移動に伴わないモビリティの利活用も進むことが考えられており、SDVによる価値の進化がさらに注目されています。

本セミナーでは、SDVの基本概念から、SDVを取り巻く環境や市場動向、PwCが定義するSDVの段階や主要構成要素、自動運転ならびにAIがもたらす影響について概説します。また、SDVやAIによる自動運転の各国における消費者受容性調査結果についても解説します。加えて、SDVに関連する法規制や国際標準の動向（UN-R157、UN-R171、ISO34502、米国コネクテッドカー規制 等）、そしてSDV推進にあたっての課題とその取組の方向性まで、SDVを取り巻く最新の状況についても俯瞰的に解説します。

１．SDVを取り巻く環境

２．SDVとは何か

３．SDV要素の変化

４．自動運転ならびAIがもたらす影響

５．SDVならびに自動運転AIの受容性

６．SDVに関する法規および国際標準の動向

７．SDVにおける課題と取組の方向性

８．質疑応答

インタビュー

プロフィール

渡邉 伸一郎 氏

PwCコンサルティング合同会社 インダストリートランスフォーメーション ディレクター

SDVイニシアチブリード

国内大手自動車サプライヤーにてパワートレイン開発に従事した後、日系コンサルティングファームを経て、現職。製造業、特に自動車OEMやサプライヤーのエンジニアリングチェーンを中心に、電動化やSDVなどに係る技術・サービス戦略の策定、業務改革、法規および規格（WP29法規、A-SPICE／ISO26262など）の導入、PLM/ALMシステムの導入など数多くの支援に携わる。

糸田 周平 氏

PwCコンサルティング合同会社 インダストリートランスフォーメーション シニアマネージャー

SDVイニシアチブサブリード

国内大手自動車サプライヤーにて半導体およびECUの設計開発に従事した経験を有する。現在は製造業、特に自動車OEMやサプライヤーのエンジニアリングチェーンを中心に、ソフトウェア開発、SDV、自動運転開発などに係る技術・サービス戦略の策定、業務改革、技術調査、法規および規格（WP29 UN-R156、UN-R157、Automotive SPICE、ISO26262、ISO24089など）への対応、ALMシステムの導入など数多くの支援に携わる。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。

レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。

・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。

・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから