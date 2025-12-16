ホーム プレミアム ビジネス 記事

2/5申込締切 アイシンにおけるパワートレインの電動化・技術開発の今とこれから

2/5申込締切 アイシンにおけるパワートレインの電動化・技術開発の今とこれから
  • 2/5申込締切 アイシンにおけるパワートレインの電動化・技術開発の今とこれから

株式会社イードは、「アイシンにおけるパワートレインの電動化・技術開発の今とこれから」を2026年2月9日（月）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

-----------------------------------------------------------------------------------------
開催日時：2026年2月9日（月）10:45～12:00
申込締切：2026年2月5日（木）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
-----------------------------------------------------------------------------------------


＜講師＞
株式会社アイシン 製品開発センター パワートレイン製品本部 PTシステム製品企画部 部長 須山大樹 氏

＜モデレーター＞
自動車ジャーナリスト 佐藤耕一 氏

アイシンは、グローバルで多様化する電動化ニーズに応えるため、HV・PHV・EV・FCV向けにフルラインアップでパワートレインの電動化を推進しています。長年培った小型・高効率・高静粛を実現するギアやモーター技術に加え、ハードとソフトを統合した制御技術、車両視点での最適パッケージングを強みとし、顧客やエンドユーザーの期待に応える製品を提供しています。さらに、グローバルな生産・評価体制を活かし、信頼性とものづくり力で社会課題の解決とカーボンニュートラルに貢献します。
本講演では、パワートレインの電動化、技術開発の方向性と今後の展開を、具体事例を交えてご紹介します。

１．フルラインアップの電動化戦略とグローバル展開
２．小型・高効率・高静粛性を追求したコア技術
３．車両目線での統合制御と最適化
４．利便性・快適性・環境負荷低減などエンドユーザー視点の価値創出
５．対談・質疑応答

インタビュー

※準備中

プロフィール

須山 大樹 氏
株式会社アイシン 製品開発センター パワートレイン製品本部 PTシステム製品企画部 部長

2001年にアイシン・エィ・ダブリュへ入社し、2モーターHEV（デュアルシステム）の製品開発に従事。その後、2003年にはトヨタ自動車へ出向し、電動プロジェクトにおけるシステム設計・企画を担当。
2007年からは電動パワートレインの新製品企画に携わり、FR 1モーターHEV、FF 1モーターHEV、BEVなど多様な製品の開発を担う。2021年には第1EV先行開発部 部長としてBEVの先行開発を推進し、2025年より現職であるPTシステム製品企画部 部長として、電動パワートレインの企画・開発全体を牽引する。

佐藤 耕一 氏
自動車ジャーナリスト

自動車ニューサイト Responseの副編集長を経て、ナビゲーション関連企業に入社。OEM/Tier1へのビジネス開拓に従事したのち、フリーライターとして独立。CASE領域を中心に取材・執筆を行う。Youtube等SNSでも発信中。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

セミナー・イベント

レスポンスセミナーINFO

アイシン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES