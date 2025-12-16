2/5申込締切 アイシンにおけるパワートレインの電動化・技術開発の今とこれから

会員登録はこちら

セミナー申込はこちら(クレジットカード・領収書)

＜講師＞

株式会社アイシン 製品開発センター パワートレイン製品本部 PTシステム製品企画部 部長 須山大樹 氏

＜モデレーター＞

自動車ジャーナリスト 佐藤耕一 氏

アイシンは、グローバルで多様化する電動化ニーズに応えるため、HV・PHV・EV・FCV向けにフルラインアップでパワートレインの電動化を推進しています。長年培った小型・高効率・高静粛を実現するギアやモーター技術に加え、ハードとソフトを統合した制御技術、車両視点での最適パッケージングを強みとし、顧客やエンドユーザーの期待に応える製品を提供しています。さらに、グローバルな生産・評価体制を活かし、信頼性とものづくり力で社会課題の解決とカーボンニュートラルに貢献します。

本講演では、パワートレインの電動化、技術開発の方向性と今後の展開を、具体事例を交えてご紹介します。

１．フルラインアップの電動化戦略とグローバル展開

２．小型・高効率・高静粛性を追求したコア技術

３．車両目線での統合制御と最適化

４．利便性・快適性・環境負荷低減などエンドユーザー視点の価値創出

５．対談・質疑応答

インタビュー

プロフィール

須山 大樹 氏

株式会社アイシン 製品開発センター パワートレイン製品本部 PTシステム製品企画部 部長

2001年にアイシン・エィ・ダブリュへ入社し、2モーターHEV（デュアルシステム）の製品開発に従事。その後、2003年にはトヨタ自動車へ出向し、電動プロジェクトにおけるシステム設計・企画を担当。

2007年からは電動パワートレインの新製品企画に携わり、FR 1モーターHEV、FF 1モーターHEV、BEVなど多様な製品の開発を担う。2021年には第1EV先行開発部 部長としてBEVの先行開発を推進し、2025年より現職であるPTシステム製品企画部 部長として、電動パワートレインの企画・開発全体を牽引する。

佐藤 耕一 氏

自動車ジャーナリスト

自動車ニューサイト Responseの副編集長を経て、ナビゲーション関連企業に入社。OEM/Tier1へのビジネス開拓に従事したのち、フリーライターとして独立。CASE領域を中心に取材・執筆を行う。Youtube等SNSでも発信中。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。

レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。

・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。

・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから