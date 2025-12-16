2/5申込締切 アイシンにおけるパワートレインの電動化・技術開発の今とこれから

株式会社イードは、「アイシンにおけるパワートレインの電動化・技術開発の今とこれから」を2026年2月9日（月）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。
-----------------------------------------------------------------------------------------
開催日時：2026年2月9日（月）10:45～12:00
申込締切：2026年2月5日（木）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
-----------------------------------------------------------------------------------------
＜講師＞
株式会社アイシン 製品開発センター パワートレイン製品本部 PTシステム製品企画部 部長 須山大樹 氏
＜モデレーター＞
自動車ジャーナリスト 佐藤耕一 氏
アイシンは、グローバルで多様化する電動化ニーズに応えるため、HV・PHV・EV・FCV向けにフルラインアップでパワートレインの電動化を推進しています。長年培った小型・高効率・高静粛を実現するギアやモーター技術に加え、ハードとソフトを統合した制御技術、車両視点での最適パッケージングを強みとし、顧客やエンドユーザーの期待に応える製品を提供しています。さらに、グローバルな生産・評価体制を活かし、信頼性とものづくり力で社会課題の解決とカーボンニュートラルに貢献します。
本講演では、パワートレインの電動化、技術開発の方向性と今後の展開を、具体事例を交えてご紹介します。
１．フルラインアップの電動化戦略とグローバル展開
２．小型・高効率・高静粛性を追求したコア技術
３．車両目線での統合制御と最適化
４．利便性・快適性・環境負荷低減などエンドユーザー視点の価値創出
５．対談・質疑応答
インタビュー※準備中
プロフィール
須山 大樹 氏
株式会社アイシン 製品開発センター パワートレイン製品本部 PTシステム製品企画部 部長
2001年にアイシン・エィ・ダブリュへ入社し、2モーターHEV（デュアルシステム）の製品開発に従事。その後、2003年にはトヨタ自動車へ出向し、電動プロジェクトにおけるシステム設計・企画を担当。
2007年からは電動パワートレインの新製品企画に携わり、FR 1モーターHEV、FF 1モーターHEV、BEVなど多様な製品の開発を担う。2021年には第1EV先行開発部 部長としてBEVの先行開発を推進し、2025年より現職であるPTシステム製品企画部 部長として、電動パワートレインの企画・開発全体を牽引する。
佐藤 耕一 氏
自動車ジャーナリスト
自動車ニューサイト Responseの副編集長を経て、ナビゲーション関連企業に入社。OEM/Tier1へのビジネス開拓に従事したのち、フリーライターとして独立。CASE領域を中心に取材・執筆を行う。Youtube等SNSでも発信中。
主催：株式会社イード
オンラインセミナー概要
・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。
注意事項
・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。
連絡先
お問い合わせはこちらから