VW『ID.4』が286馬力に出力向上、12インチモニター全車標準化…528万7000円から

フォルクスワーゲンジャパンは1月9日、電動くSUV『ID.4』を一部仕様変更し、全国の正規販売店で発売した。価格は528万7000円からだ。

ID.4は、フォルクスワーゲン初のフル電動SUVとして2022年に国内で発売された。電気自動車専用アーキテクチャー「モジュラー エレクトリックドライブ マトリックス」(MEB)をベースとし、大容量バッテリー搭載による長い航続距離と広々とした室内空間、リアモーターリア駆動レイアウトによるダイナミックなドライビングが特徴だ。

今回の仕様変更では、「ID.4 Pro」の電動パワートレインに大幅な出力向上が計られた。最高出力が従来の150kW(204ps)から210kW/286psへ、最大トルクが310Nmから545Nmへ向上し、力強い加速性能にさらに磨きがかかった。

直流入力電源が403V/250Aから403V/305Aへ向上。急速充電の最大充電電流が305Aへ向上したことにより、150kW級の充電器によって充電した際に、これまでよりも短い時間で充電を行うことが可能となり、外出先での利便性が向上した。

従来まではID.4 Proのみに標準装着されていた、フォルクスワーゲン純正インフォテインメントシステム「Ready 2 Discover MAX」が全グレードに標準装備となった。モニターサイズが10インチから12インチへ拡大されたことにより、視認性や利便性の向上とともにひとクラス上の室内空間を演出する。また、ドライブモードセレクターの形状と搭載位置が変更されており、使い勝手がさらに向上している。

車両本体価格(税込)は、ID.4 Liteが528万7000円、ID.4 Proが661万8000円となっている。

《森脇稔》

