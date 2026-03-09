メルセデスベンツの新型電気ミニバン「VLE」、3月10日に世界初公開

メルセデスベンツは、新型電気MPV「VLE」を3月10日午後7時(中央ヨーロッパ時間)にドイツ・シュトゥットガルトで世界初公開すると発表した。オンラインでも配信される。

【画像全10枚】

メルセデスベンツ『VLE』のティザー

VLEは、リムジンのような乗り心地と操縦性、MPVのような多用途性を融合した新しいセグメントのモデルだ。最大8人乗りで、革新的な室内機能により空間を再定義する。

柔軟なファミリーカー、レジャー活動のためのスタイリッシュなオールラウンダー、プレミアムシャトルなど、さまざまなライフスタイルにシームレスに適応する。顧客の付加価値を中心に据え、デザイン、可変性、日常での使いやすさにおいて、顧客のニーズと要求に最適に応える。

VLEは、新開発のモジュラー式でスケーラブルなバンアーキテクチャをベースとした初のモデルだ。開発プログラムの主要なマイルストーンを達成し、妥協のない効率性とセダンのようなハンドリング特性を実証した。

メルセデスベンツ『VLE』のプロトタイプ

風洞実験では空力性能の記録を達成。シュトゥットガルトからアルプスを越えてローマまでの長距離走行では、わずか2回の15分間の充電で走破した。イタリア南部ナルドのテストコースでは、俊敏性と走行ダイナミクス、高速性能を披露。北極圏でのテストでは、寒冷地、氷上、雪上でも電気自動車が日常使用に適していることを証明した。