ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツ、新型電動ミニバン『VLE』発表…航続700km超

メルセデスベンツ VLE
  • メルセデスベンツ VLE
  • メルセデスベンツ VLE
  • メルセデスベンツ VLE
  • メルセデスベンツ VLE
  • メルセデスベンツ VLE
  • メルセデスベンツ VLE
  • メルセデスベンツ VLE
  • メルセデスベンツ VLE

メルセデスベンツは、新型電動ミニバン『VLE』を発表した。新開発のモジュラー式バンアーキテクチャを採用した初のモデルで、グランドリムジンを完全に再定義する車両となる。

メルセデスベンツ VLE

VLEは、リムジンの乗り心地とハンドリング、MPVの広さと多用途性を融合させた。最大8人乗りの柔軟なシート配置が可能で、手動式のロール&ゴーシートは4つの車輪を内蔵し、簡単に移動や取り外しができる。電動式シートはアプリやヘッドユニットで操作可能だ。

メルセデスベンツ VLEメルセデスベンツ VLE

デザイン面では、低く流線型のシルエットにより、空気抵抗係数0.25という優れた空力性能を実現。フロントシート上部の天井には、79インチの8K解像度パノラマスクリーンが格納されており、映画や音楽、ゲーム、ビデオ会議などに利用できる。

走行性能では、40mmのレベルコントロール機能付きエアマティックエアサスペンションを採用。7度の後輪操舵により、優れた機動性を発揮する。

パワートレインは115kWhの大容量バッテリーを搭載し、WLTP航続距離は700km超を実現。800V技術により、15分の充電で最大355kmの走行が可能だ。シュトゥットガルトからローマまでの約1100kmの長距離走行でも、15分の充電を2回行うだけで済むという。

メルセデスベンツ VLEメルセデスベンツ VLE

デジタル面では、AI搭載のメルセデス・ベンツオペレーティングシステム(MB.OS)を採用。MBUXスーパースクリーンは、10.25インチのドライバーディスプレイ、14インチの中央ディスプレイ、14インチの助手席ディスプレイの3画面で構成される。

運転支援システムとして、ディスタンスアシストディストロニックを標準装備。オプションのMB.DRIVEアシストは、高速道路での半自動運転と革新的なレーンチェンジアシストを提供する。

VLEは家族向けから高級シャトルまで、多様な顧客ニーズに対応できる幅広い製品ラインナップと個別設定が可能となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

ミニバン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES