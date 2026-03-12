ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日産リーフ新型、ディスプレイオーディオにゼンリン製ナビゲーションアプリ採用…完全通信型で最新情報を

ナビゲーションアプリの画面イメージ
  • ナビゲーションアプリの画面イメージ
  • ゼンリン独自の車両調査等で取得した交差点・看板情報をもとに、分かりやすく丁寧な案内を実現
  • 日産『リーフ』新型の「B5」グレード
  • 日産『リーフ』新型の「B5」グレード
  • 日産『リーフ』新型の「B5」グレード

ゼンリンが開発したナビゲーションアプリが、日産自動車の電気自動車「リーフ」(B5グレード)のディスプレイオーディオ「NissanConnectインフォテインメントシステム [シンプル]」に採用された。利用には日産自動車のNissanConnectサービスへの加入が必要となる。

【画像全5枚】

近年、車載ディスプレイとスマートフォン等を連携して利用する「ディスプレイオーディオ」の普及が進み、従来の専用カーナビに加え、多様なナビゲーションの形が選択できるようになっている。一方で、日本特有の複雑な道路環境においては、より詳細かつ信頼性の高い地図情報と丁寧なルート案内が求められている。

そこでゼンリンは、ディスプレイオーディオに最適化した、必要な地図データや最新情報をクラウドで都度取得する「完全通信型」のナビゲーションアプリを開発した。

今回、本ナビゲーションアプリを、日産自動車の新型「日産リーフ」(B5グレード)のコネクテッドカー・サービス「NissanConnect」向けに初めて提供した。スマートフォンを介さず、ディスプレイオーディオ上でゼンリンのナビゲーションサービスを直接利用できる。

本アプリでも、ゼンリンが整備する全国の詳細な道路情報に加え、建物の到着地点情報や交差点情報、道路ペイント、方面案内看板データなど、ゼンリンならではの豊富な地図情報コンテンツを活用している。さらに自動データ更新機能により高精度・高鮮度なナビゲーションを実現し、利用者の安全で快適な移動を支援する。

採用にあたってはゼンリンの豊富な地図データと、多様なニーズに柔軟に対応できるカスタマイズ性が高く評価された。

主な詳細データの提供数値は2026年2月末時点で、市街地図データ1741エリア、住所検索データ約4040万件、電話番号検索データ(職業別電話番号)約480万件となっている。

ナビゲーションアプリの名称は「ナビゲーション by ZENRIN」で、搭載車種は日産自動車新型「日産リーフ」(B5グレード)から順次拡大予定。利用には日産自動車のNissanConnectサービスへの加入が必須となる。

今後もゼンリンは、高度なモビリティ社会の実現を軸に、スマートシティ分野における防災、交通、都市計画などの社会課題解決に貢献するトータルソリューションの開発に取り組む。高精度地図データによるデジタルツイン基盤の提供など、持続可能な社会のインフラ構築を支援していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ゼンリン

日産 リーフ

日産自動車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES