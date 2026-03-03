ゼンリンマーケティングソリューションズ、マップマーケティングを吸収分割で承継へ…4月

ゼンリンマーケティングソリューションズは、マップマーケティングを分割会社、同社を承継会社とする吸収分割により、マップマーケティング社の一切の事業に関して有する権利義務を承継すると発表した。効力発生日は2026年4月1日を予定している。

両社の株主総会の承認決議は2026年3月30日を予定している。吸収分割後も、既存の取引・サービス提供は原則継続し、必要な手続き等がある場合は対象の顧客へ順次案内する。

近年、地理情報や各種データのデジタル化・高度化が進む中、企業の意思決定において、より多様なデータを組み合わせた分析や、それらを活用する仕組みへのニーズが高まっている。

このような環境変化を踏まえ、ゼンリンマーケティングソリューションズのエリアマーケティングに関するノウハウと、マップマーケティング社が有する地理情報システムの開発・運用等に関する知見を一体的に運営することでシナジーを創出し、顧客企業への提供価値の向上を目指す。

ゼンリンマーケティングソリューションズは、商圏分析等を中心としたエリアマーケティングソリューションを提供している。本社は東京都千代田区で、2020年4月設立、資本金1億円、従業員数98名。

マップマーケティングは、本社が東京都渋谷区で、1998年5月設立、資本金5000万円、従業員数32名(契約社員含む)。