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ゼンリン、「都道府県型キーホルダー」全47種を発売…地図ブランドから誕生したカラビナ型アクリル雑貨

各都道府県の形を活かし、名産品や名所などをイメージしたカラーモチーフでデザイン
  • 各都道府県の形を活かし、名産品や名所などをイメージしたカラーモチーフでデザイン
  • 山梨県（カラーモチーフ：ぶどう）
  • 47都道府県カラーモチーフ一覧
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ゼンリン）は、地図をモチーフにした文具・雑貨ブランド「Map Design GALLERY」より、都道府県の形を活かしたカラビナ型のアクリルキーホルダー「都道府県型キーホルダー」全47種を、Map Design GALLERYオンラインストアおよび各店舗で販売開始した。

【画像】ゼンリンの「都道府県型キーホルダー」

本商品は、各都道府県のシルエットをそのままキーホルダーの形に落とし込み、その土地の名産品や名所をイメージしたカラーモチーフでデザインしたアクリル製のカラビナ型キーホルダーだ。

例えば、兵庫県は「神戸港」をカラーモチーフとしており、淡路島の部分はマルカン付きの別パーツとして表現するなど、地形の特徴を細部まで再現している。山梨県は「ぶどう」、大阪府は「道頓堀」、栃木県は「いちご」など、各地の特色が色彩で表現されている。

キーホルダーとしての使用はもちろん、バッグチャームやリュックのアクセントとしても楽しめる仕様となっている。

昨年より東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・愛知県・兵庫県・福岡県の7都県を先行販売していたが、今回新たに40道府県を追加し、全都道府県が出揃った。SNS上での好評が商品化のきっかけになったという。

価格は1個2640円（税込）。アクセサリー用途を想定した商品であり、アウトドアなど強度が求められる用途には適していないとしている。

《森脇稔》

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