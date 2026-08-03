ゼンリンの地図雑貨ブランド「Map Design GALLERY」、四国初上陸…高松オルネに8月5日から期間限定出店

ゼンリンは、地図をモチーフにした文具・雑貨ブランド「Map Design GALLERY」のポップアップストアを、香川県高松市のTAKAMATSU ORNE（高松オルネ）北館1階に8月5日（水）から9月14日（月）まで期間限定でオープンする。

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四国地方への出店は今回が初めてとなる。

■「Map Design GALLERY」とは

「Map Design GALLERY」は、"地図から始まるつながりを"をコンセプトに、地図を「柄・デザイン」として捉えた文具や雑貨を企画・販売するゼンリンのブランドだ。日本全国の詳細な地図データや、所蔵する西洋製の日本古地図を題材にした商品を展開している。

■香川県・四国エリア限定商品が充実

今回のポップアップストアでは、香川県の県花・県木「オリーブ」や県民獣「シカ」をペイズリー柄にデザインしたイベント限定アイテムを販売する。

主な商品は、

・フラットトートバッグ：1980円（税込）

・Tシャツ（ライトグレー・ホワイト／Lサイズ）：4950円（税込）

・有人離島ミニチュアアクリルキーホルダー（香川県8種）：各500円（税込）

四国エリアデザインのアイテムとしては、瀬戸内海をカラーモチーフにした都道府県型キーホルダー（2750円・税込）や、香川県内の職人が一点ずつ手作りしたMADE IN香川のレザーチャーム（3850円・税込）も登場する。

そのほか、2026年4月発売の人気商品「白地図 キャンバストートバッグ／日本列島」に新色カーキが加わり販売される（3850円・税込）。

また、ゼンリンが独自に収集した方面案内看板をアクリルスタンドキーホルダーにした人気シリーズから、四国エリアが初登場。全8種で各500円（税込）、コンプリートセットは4000円（税込）だ。

■先着200名に限定プレゼント

税込4400円以上購入した先着200名には、香川県をイメージしたオリーブ色のアクリルマグネット（非売品）がプレゼントされる。

■店舗概要

営業時間は10時から20時で、定休日はなし（施設に準ずる）。所在地は香川県高松市浜ノ町1-20 TAKAMATSU ORNE（高松オルネ）北館1階 特設会場だ。