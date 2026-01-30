ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

GR86・BRZはいまが“旬”！4メーカーから知る壊さず楽しむカスタムチューニング最前線

トヨタ『GR86』スバル『BRZ』は登場から数年が経過し、パーツも出揃ってチューニング手法も確立されてきた。いまこそ自分好みにカスタマイズして楽しめる“旬”のタイミングだ。今回は旬なパーツをリリースする4社のデモカー試乗を通して楽しみ方をお伝えする。

現代のクルマでパワーチューンを行うには、エンジンを制御するECUをどう書き換えるかがポイントになる。内部データを書き換える「純正書き換え」や、信号に補正を加える「サブコン」など手法はいくつかあるが、手法が確立されていないとパワーチューンは難しい。GR86ではどちらのチューニングも出揃い、パワーアップの選択肢が広がっている。

今回は2社がターボを追加装着し、大幅なパワーチューンを施している。気になる耐久性も度重なるテストを経て、ボーダーラインは300ps台後半にあるという。400psではエンジンは持たないが、350～370ps程度であればライフを気にせずにパワーチューンを堪能できるという。そういったデータも出揃った今、安心してパワーチューンを楽しめる。さらにハンドリングチューンも多彩なアプローチが提案され、外観パーツも豊富だ。そしてGR86・BRZでロングドライブを楽しむユーザーも多いだろう。そんなユーザーにオススメ出来る車内環境の強化もご紹介。走りも見た目も、GR86・BRZはまさにいまが一番おいしいのだ。

ボルトオンターボで350ps 手軽に楽しめる過給器チューニングの魅力【HKS】

トヨタ GR86【HKS】トヨタ GR86【HKS】

HKSはこれまでNAチューンはもちろん、ZN6時代と同じく先にスーパーチャージャーチューンを提案し、その後ボルトオンターボも発売した。これまではサブコンの「F-CON iS」で制御し、専用ハーネスキットの装着でエンジンをコントロールしていた。今回、新たに「マスタリーECU」をラインアップ。ECU本体をHKSに送付し、専用データに書き換えて返送してもらうシステムだ。

トヨタ GR86【HKS】トヨタ GR86【HKS】

「マスタリーECU」では燃料や点火のセッティングだけでなく、可変バルタイや電子スロットルのマップ調整も行っているためサブコン制御より効果的に性能を引き出すことが出来る。今回のターボ仕様の場合はECU書換え（13万2000円）と合わせて圧力センサーキット（4万9500円）を装着し、約350psを発揮させている。

排気系は専用品で、マフラーは軽量な「ハイパワー スペックL II」。ターボで増えた熱量に合わせてオイルクーラーも装着する。

トヨタ GR86【HKS】トヨタ GR86【HKS】

足まわりは「HIPERMAX R」をチョイス。バネレートはF：9kg/mm、R：10kg/mmで、HKSのラインアップではストリート向けSに対してサーキット寄りのRという位置づけだが、今回はそのRを選択してスポーティな味付けとしている。

トヨタ GR86【HKS】トヨタ GR86【HKS】

ボディにはオリジナルのエアロパーツを装着。フロントスポイラー＆カナード、サイドスカート、リアウイング＆ダックテール、リアスポイラーを備え、レーシーさを高めつつ公道での実用上問題のない範囲に収めているのがポイントだ。空力バランスも考慮され、走りにも効いてくるのがHKSらしい。さらに「カーボンブレース「で補強。ゴルフの有名シャフトメーカーで製造されるカーボンシャフトを採用した補強パーツで、ガチガチに固めるのではなく、しなやかにボディを支えるのが特徴だ。室内は純正交換タイプの「HKSステアリング」と「カーボンシフトノブ」を装着し、触れる部分の質感も高い。

今回は雨の箱根で試乗。天気は厳しいが、駐車場から道路へ出る段差で伝わるのはしっとりした感触だ。HIPERMAX Rはサーキット寄りの味付けながら、実にしなやかに仕立てられている。走り出しても印象は変わらず、減衰がしっとり効く。バネレートが高いなりに動きは抑えられているが、ステアリングから伝わる感触は優しく、路面インフォメーションもきちんと入ってくる。

トヨタ GR86【HKS】トヨタ GR86【HKS】

アクセルを踏み込むと2,000rpm付近からスーッと過給が始まる。3,000rpmも回れば、この日のコンディションではトラクションコントロールランプが連発するほどの加速だ。そこでギアを上げながら加速をつなぐと、3速、4速、5速、そして6速まで途切れない伸びが続いていく。もともとNAのFA24に過給するが、高圧縮比エンジンに過給を成立させる鍵は直噴にある。ひと昔前のポート噴射では考えにくい高圧縮＋過給を実現し、低回転のもたつきは皆無。ターボ専用の低圧縮エンジンのように鋭い加速を得られる。

絶対的な速さはもちろん、回す気持ちよさも残っていて、ターボでもどんどん回して楽しみたくなる。そんなパワーをHIPERMAX Rが必要最小限のピッチングとロールで受け止め、不安感を抑えてくれる。挙動の安定にはエアロの効きもあり、カーボンブレースのさりげない補強効果も効いているはずだ。過激に見えてフレンドリー、しかし速さは本物。どこでも楽しめるのがHKSのGR86チューニングだ。

HKSのウェブサイトはこちら！

B-MCBで新たな乗り味を提案、タワーバーと合わせて使う新発想【BLITZ】

トヨタ GR86【BLITZ】トヨタ GR86【BLITZ】

BLITZはサスペンション、エアクリーナー、マフラー、ECUなど幅広いパーツを揃えるが、新たに加わったのが「B-MCB」だ。これはMotion Control Beamによるボディ補強パーツ。アイシンが製造するMotion Control Beamは内部にスプリング機構と摩擦機構を持ち、スプリングは荷重に対抗する反力でボディ変形を抑制する。摩擦機構は減衰力を発生させて振動を吸収し、スプリング機構の変形抑制効果もアシストする。

トヨタ GR86【BLITZ】トヨタ GR86【BLITZ】

補強パーツを入れ替えながら装着するケースもあるが、B-MCBは単体装着が可能。さらにGR86のフロントはBLITZのタワーバーに加えて装着することもでき、そこまで見越した味付けがされている。GR86ではフロントはストラットタワーと後方をつなぐ部位にB-MCBを装着し、リアはトランク内上部に取り付ける。干渉はなく、積載性への影響もほとんどない。

エアクリーナーは「カーボンインテークシステム」。純正ボックスと入れ替えるタイプで、容量の大きさがパワーとレスポンスを引き出す。マフラーは「ニュルスペック」のチタンモデルで、軽さが運動性能の向上を助けてくれる。

トヨタ GR86【BLITZ】トヨタ GR86【BLITZ】

サスペンションは「ZZ-R」で、バネレートはストリート志向のF：6kg/mm、R：4kg/mm。減衰は室内から自動調整と手動調整ができる「DSC-PLUS」を装着し、降車せずに調整できる。ブレーキは前後ともオリジナルキャリパーキットを装着。ボディは片側9mmワイドのオーバーフェンダーに加え、フロントリップスポイラー、サイドスポイラー、リアサイドスポイラー、GTウイングを備える。電子系はマルチディスプレイのタッチブレインを装着し、丸型メーターは2025年12月に全面進化したばかりの「SDX」で視認性も高い。

トヨタ GR86【BLITZ】トヨタ GR86【BLITZ】

箱根は雨だったが、走り出しから心地よいサウンドが響き、楽しさは変わらない。エンジンルーム側はカーボンインテーク化で吸気音が立ち、後方からはマフラーサウンドも重なる。そのマッチングが実に気持ちいい。

加速していくとエンジンが唸りながら回っていく感覚がたまらない。AE86の4A-Gにも通じる、パワーを絞り出しながら唸って回る感触がドライバーの気分を盛り立てる。NAならではの回す楽しみを、質感の高い音がさらに増幅してくれる。決して“うるさい”のとは違う、濃いエモーションがある。

トヨタ GR86【BLITZ】トヨタ GR86【BLITZ】

足まわりは街乗りメインのバネレートらしくしなやか。室内から減衰を変えると、締め込んだときはスポーツサスらしいどっしり感と、リアのキレの良い衝撃吸収が感じられるし、緩めれば全体がふわっと動く。変化量が大きく、変えたいところが狙い通り変わるのが嬉しい。そしてコーナリング時にねじれていくボディをB-MCBで抑えることで、余分な操作がいらずスムーズにきれいに曲がっていく。

ブレーキを踏めば、フロント6ポット、リア4ポットの構成ながら絶妙なタッチで扱いやすい。キャパが大きくなると噛みつきがちだが、ちょうどよく抑えて実に使いやすい。BLITZはコンセプトをストリート走行や高速道路に絞る。だからこそ、普段乗りでサウンドを楽しめるエアクリーナーとマフラーに、扱いやすいサスとブレーキを組み合わせる。さらに車種別ドリンクホルダーも備え、レーダー＆レーザー探知機がセーフティドライブも支える。普段乗りでGR86を存分に楽しめるのがBLITZの提案であり、狙い通りに仕上がっている。

BLITZのウェブサイトはこちら！

筑波1分0秒6をマークしたそのまま公道へ！静かで速い大人な仕上がりの快速スペック【A PIT AUTOBACS

トヨタ GR86【A PIT AUTOBACS SHINONOME】トヨタ GR86【A PIT AUTOBACS SHINONOME】

オリジナルパーツを多数ラインアップする「A PIT AUTOBACS」。エンジンは本体ノーマルでHKSのボルトオンターボを装着。ECUはオリジナルで純正ECUを書き換えてセッティングし、370ps/40kgmを発揮させる。マフラーはあえてジェントルな「リーガマックススポーツ」を選び、静かで速いターボ仕様を提案する。

サスペンションはHKSと共同開発の「GATE SPEC」。レーシングドライバーであり、数々のパーツやタイヤ開発ドライバーとして知られる木下みつひろさんを迎えて作ったサスペンションだ。HKS GATEと呼ばれるA PIT東雲とA PIT東福岡、SA浜松内のアンテナショップのみで購入できる。

HKS「HIPERMAX S」をベースにバネはそのまま、シム構成・ガス圧・オイル量・バンプラバーなどを見直し、より上質な乗り味を実現。駆動系は木下みつひろさんオススメのATS「カーボンLSD」で、マイルドな効きにまとめた。

トヨタ GR86【A PIT AUTOBACS SHINONOME】トヨタ GR86【A PIT AUTOBACS SHINONOME】

エアロパーツはA PITオリジナルで、レーシングドライバーの大湯都史樹選手とコラボして開発した前後バンパーとサイドステップを装着。そこにHKSのリアウイングと近藤エンジニアリングのカーボンボンネットを組み合わせる。ホイールはTWS「RS317」（IN：18×9.0J +50）のA PITオリジナルカラーで、タイヤは255/35R18の「NEOVA AD09」。ハンドリングチューンとしてHKS「カーボンブレース」も装着し、硬すぎずしっとり感のある操縦性を狙っている。

12月18日に行われた筑波スーパーバトルでは、あえて面圧を高めるセッティングとして245/40R18の「ADVAN A08B」を装着し、1分0秒6をマーク。そのときのアライメントと減衰力のクリックを、あえてそのまま公道に持ち込み試乗となった。

トヨタ GR86【A PIT AUTOBACS SHINONOME】トヨタ GR86【A PIT AUTOBACS SHINONOME】

雨の箱根での試乗となったが、走り出しから動きの自然さが伝わってくる。サスペンションはHIPERMAX Sをさらにしなやかに、それでいて懐は深い。乗り心地は極めて良く、減衰もジワッと効いていて曲がるときもブレーキ時も自然だ。ステアリングを切り足すと唐突感はなく、リニアに少しずつ向きが変わっていく。ジョイントでフルバンプした感触はあるものの、姿勢を乱さず受け止めてくれる。減衰調整までタイムアタック時のままだが硬さは皆無で、回転軸がやや車体後方寄りにあるような感覚でシャープに向きを変えていく。

トヨタ GR86【A PIT AUTOBACS SHINONOME】トヨタ GR86【A PIT AUTOBACS SHINONOME】

そのスムーズな動きに合わせてアクセルを踏むと、2,000rpm付近からスーッとターボパワーが立ち上がる。3,000rpmも回れば、この日のコンディションではトラクションコントロールが介入するほど自然に加速が伸びる。5速、6速で低回転から踏み増して上り坂を駆け上がっていくのも極めて気持ちいい。淀みないパワーは気持ちいいの一言に尽きる。

トヨタ GR86【A PIT AUTOBACS SHINONOME】トヨタ GR86【A PIT AUTOBACS SHINONOME】

スムーズな加速を支えるカーボンデフはトラクションを生み、エアロパーツはボディの安定感を高める。セミバケットシートのedirb「162」も表皮のグリップが高く、自然にカラダをホールドしてくれる。サーキットでは筑波で1分フラット級。それでいて街乗りで普通に、しかも快適に乗れる。この仕上がりは凄い。

A PIT AUTOBACSのウェブサイトはこちら！

サイバーナビで“使ってラク”を実感、スポーツカーxエンタメで日常の満足度が爆上がり【Pioneer carrozzeria】

トヨタ GR86【Pioneer carrozzeria】トヨタ GR86【Pioneer carrozzeria】

GR 86はスポーツ走行のイメージが強い一方で、日常の移動も含めて「普段から気持ちよく乗りたい」と考えるオーナーは多い。そんな層に向けてカロッツェリアは、車高調整式サスペンションやレーザー＆レーダー探知機などの「BLITZ」製品を組み込んだGR 86に、最新の「カロッツェリア」パーツを組み合わせた“カーライフの底上げ”を提案している。

トヨタ GR86【Pioneer carrozzeria】トヨタ GR86【Pioneer carrozzeria】

主役となるカーナビは、サイバーナビの最上位モデル『AVIC-CQ912IV-DC』だ。9型の大画面は操作キーまで含めてフラットにまとめたパネル一体デザインで、後付け感を抑えつつスマートに収まっている。DCモデルの強みは、時間・容量無制限のdocomo回線を使った車内Wi-Fi環境を構築できる点（1年間の無償使用権付き）。音楽や動画などストリーミング系のエンタメを遠慮なく使えるのは、実用面でもかなりありがたい。

トヨタ GR86【Pioneer carrozzeria】トヨタ GR86【Pioneer carrozzeria】

ナビ機能も抜かりなく、独自の「スーパールート探索」は専用サーバーと通信しながらルートを作成するため、状況に合わせて効率の良い道筋を提示してくれる。さらにGPSだけに頼らず、ジャイロや車速信号も使って自車位置を補正するので、スマホナビでは不安が残る場面でも精度の高い案内が期待できる。

トヨタ GR86【Pioneer carrozzeria】トヨタ GR86【Pioneer carrozzeria】

スピーカーには、7年ぶりにフルモデルチェンジとなったCシリーズ『TS-C1746S』を採用。ハイレゾ対応らしい解像度の高さに加え、厚みや奥行きも感じさせる音作りで、臨場感のある再生が楽しめる。価格と性能のバランスに優れ、初めてのスピーカー交換先として最適なスピーカーと言える。さらに取り付けには、ハイブリッドメタルダイキャスト構造のインナーバッフル『UD-K621』を組み合わせ、スピーカーの持ち味を引き出して高音質化を狙っている。

トヨタ GR86【Pioneer carrozzeria】トヨタ GR86【Pioneer carrozzeria】

ルート検索は操作の分かりやすさに加え、リアルタイムの渋滞情報も踏まえて案内してくれるため、頼りがいがある。さらに大きいのは、トンネルなど電波が弱い場所でも自車位置がズレにくいこと。知らない道を走るときほど、この安心感が効いてくる。車内Wi-Fiがあれば、データ残量を気にせずストリーミングで音楽を流し続けられるだけでなく、同乗者が動画コンテンツを楽しむことも出来る。そしてオーディオ面でも、厳選した高音質パーツを投入し“サイバーナビ史上最高音質”をうたうだけの土台を持っているのだ。

トヨタ GR86【Pioneer carrozzeria】トヨタ GR86【Pioneer carrozzeria】

実際の再生では、透明感のある中高域に加えて、キレの良い低音まで気持ちよく鳴る印象だ。BLITZのデモカーということで「スポーツ方向の演出とオーディオがぶつからないか？」という懸念もあったが、結果は逆。

質の高い音同士は競合せず、むしろ魅力が重なって感じられたのが面白い。しかもサイバーナビには細かな音響調整機能が備わり、GR 86用にはメーカーが詰めた設定データが無料で公開されている。短時間で狙いどころを押さえた音場に近づけられるのは大きなメリットだ。サイバーナビとスピーカーの組み合わせは、GR 86を“さらに気持ちよく乗れる1台”へ仕上げる近道になるだろう。

Carrozzeria『サイバーナビ』の詳細はこちら！
《加茂新》
加茂新

加茂新

加茂新｜チューニングカーライター チューニング雑誌を編集長含め丸15年製作して独立。その間、乗り継いたチューニングカーは、AE86（現在所有）/180SX/S15/SCP10/86前期/86後期/GR86（現在所有）/ZC33S（現在所有）。自分のカラダやフィーリング、使う用途に合わせてチューニングすることで、もっと乗りやすく楽しくなるカーライフの世界を紹介。

