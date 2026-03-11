メルセデスAMG GT 4ドアクーペ新型、インテリアを先行公開

メルセデスAMGは、新型メルセデスAMG 『GT 4ドアクーペ』のインテリアを先行公開した。パフォーマンスを測定可能なだけでなく、真に体験できるものにするという同社の野心を示すものとなっている。

メルセデスAMG 『GT 4ドアクーペ』新型

インテリアはアファルターバッハで自社開発されたもので、人間と機械の間で可能な限り直接的なインタラクションを生み出すことを目指している。スポーツカーらしい低いシート位置は、2ドアのメルセデスAMG GTから受け継いだ集中的で感情的なドライビング感覚を即座に伝える。

メルセデスAMG 『GT 4ドアクーペ』新型

インテリアデザインの重要なハイライトは、センターコンソールにある3つの走行ダイナミクスロータリーコントロールだ。これらは車両の特性の主要なパラメーターをまとめ、経験豊富なドライバーに最高レベルの車両コントロールとドライビングプレジャーを提供する。

「レスポンスコントロール」ダイヤルは、アクセルペダルの指令に対する電気モーターの応答を調整する。「アジリティコントロール」ロータリーコントロールは、垂直軸周りの俊敏性、つまりコーナリング動作を変更する。「トラクションコントロール」ロータリーコントロールは、スリップを制御するために使用され、9段階でトラクションコントロールの介入に影響を与える。

この背後には、AMGレースエンジニアという名称でグループ化されたハードウェアコンポーネントとソフトウェア機能の精密に調整されたシステムがある。3つのロータリーコントロール、つまりAMGレースエンジニアコントロールユニットを介して、このシステムは車両の中枢神経系への直接アクセスを提供する。

メルセデスAMG 『GT 4ドアクーペ』新型

新型AMG GT 4ドアクーペのハイパフォーマンスDNAは、ドライバー指向のコックピットに反映されている。インストルメントパネルは、ドライバー指向エリアとわずかにオフセットされた助手席エリアに分割された幅広いディスプレイが支配している。

鋭いドライバーディスプレイは、10.2インチのクラスターと14.0インチのマルチメディアモニターで構成され、シームレスな単一ユニットを形成している。14インチのマルチメディアモニターは、ドライバーに向かって人間工学的に角度が付けられており、最適な読みやすさと直感的な操作を可能にする。

印象的なチェーンリンクデザインの大きな丸型エアベントは、左右のガラス面に調和して溶け込んでいる。アンビエントライティングシステムの一部として、ナイトデザインでは自由に選択可能な色で輝く。

センターコンソールは、美学と機能性を組み合わせた独自のデザインとなっている。中央ディスプレイのドライバー指向の角度を反映し、閉じた収納コンパートメント付きのアームレストと、スマートフォンの誘導急速充電用の2つの充電トレイを備えている。

メルセデスAMG 『GT 4ドアクーペ』新型

新開発されたフロントシートは、スポーティで表現力豊かなデザインで、ダイナミックなコーナリング時に高いラテラルサポートを提供する。オプションのAMGパフォーマンスシートは、一体型ヘッドレストを備え、さらにスポーティだ。

多数の独立した装備コンセプトと、排他的で慎重に選択されたカラーコンビネーションとトリムエレメントにより、高度なカスタマイズオプションを提供している。専用のマニュファクトゥールプログラムでは、色、素材、手作りの表面の独自の世界を顧客に提供する。

AMGパフォーマンスステアリングホイールは、下部が平らで輪郭が描かれており、ローラーとロッカースイッチを備えている。しなやかなレザーから軽量カーボンファイバー、滑り止めのマイクロカットマイクロファイバーまで、さまざまな高品質ステアリングホイールリムが用意されている。

2つの丸いAMGステアリングホイールボタンは、直感的な操作、鮮やかなカラーLCDディスプレイ、モダンなアイコンで印象的だ。これにより、重要な運転機能とさまざまな運転プログラムを電光石火の速さで制御できる。

リアシートは、標準で2人用の快適で輪郭のある個別シートとして設計されている。床の2つのくぼみが広々とした足元スペースを生み出し、自然に快適な膝の角度を可能にする。オプションで実用的な3人掛けベンチも用意されている。

メルセデスAMG 『GT 4ドアクーペ』新型

一体型のパノラマガラスルーフは、開放的な空間感覚に貢献する。広々としたガラス面はリアウィンドウまで延び、透明と不透明を切り替えることができる。このため、パノラマルーフは個別に切り替え可能なセグメントに分割されている。

夜間には、ルーフをユニークな照明ディスプレイで輝くキャンバスに変えることができる。ドライバーと助手席の頭上にある照明付きAMGエンブレムと、ルーフ面全体にわたるモータースポーツにインスパイアされたレーシングストライプが、車両全体のアンビエントライティングに合わせた色で輝く。

メルセデスAMG GT 4ドアクーペのユーザーインターフェースと最先端のメルセデスベンツユーザーエクスペリエンス(MBUX)は、感情的で直感的に使用できる。これらはグループの新しいメルセデスベンツオペレーティングシステム(MB.OS)に基づいている。

さまざまな新開発されたディスプレイスタイルから選択でき、パーソナライズされたドライビング体験を可能にする。「AMGスペシャル」スタイルは4つの異なるサブスクリーンを提供する。「AMGトラックペース」ディスプレイスタイルは、状況に応じてテレメトリーデータ、加速値、レースデータを表示する。