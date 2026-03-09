ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスAMG GLA 35、ブラックで統一の「Black Masterpiece」を80台限定発売…1000万円

メルセデスベンツ日本は、メルセデスAMG『GLA 35 4MATIC』の特別仕様車「GLA 35 4MATIC Black Masterpiece」を限定発売する。価格は1000万円だ。

3月13日までオンラインショールームで先行販売期間として申し込みの受け付けを開始する。3月14日以降は、販売可能な車両がある場合はオンラインショールームに加え、全国のメルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークを通じて予約注文を受け付ける。顧客への納車は3月上旬以降を予定している。全国限定80台。

エクステリアは、外装色コスモスブラック(メタリック)に、通常モデルには設定のない「AMGナイトパッケージ」および「AMGエクステリアナイトパッケージII」を採用。フロントグリル、サイド/リアバッジ、フロントスプリッター、ルーフレール、エグゾーストテールパイプトリムなど、細部までハイグロスブラックまたはブラッククロームのアクセントを施した。ホイールにはブラックの「20インチAMGアルミホイール」を採用し、洗練された印象のデザインになっている。

インテリアには、通常GLA 35に設定のないインテリアトリム「ブラックオープンポアウッドインテリアトリム」を採用。内装シートもブラック(本革)でカラーを統一し、上質さに磨きをかけた室内空間に仕上げている。

また、通常モデルで人気の高い有償オプション「アドバンスドパッケージ」のコンテンツであるヘッドアップディスプレイ、Burmesterサラウンドサウンドシステム、サウンドパーソナライゼーション機能に加え、室内の開放感を高めるパノラミックスライディングルーフや、ブランドロゴプロジェクターライトなど、快適性と演出性を高める装備を標準で採用している。これら多数の人気装備や特別装備を組み合わせながら、価格上昇を抑えた魅力的な価格を実現している。

GLA 35は、垂直ルーバーが特徴的なフロントグリル、SUVらしさを強調するフロントバンパー、シャープな印象を与えるヘッドライトを採用したスポーティなエクステリアが特長。最高出力306PS(225kW)、最大トルク400Nmを発生する2.0リットル直列4気筒ターボエンジン「M260」を搭載している。さらに48V電気システムとBSG(ベルトドリブン・スタータージェネレーター)を搭載することにより、高い効率性と快適性、および高性能化を同時に実現している。

また、GLA 35に組み合わされる「AMGスピードシフトDCT 8速デュアルクラッチトランスミッション」は、全速度域でのきわめて自然な加速性能に加え、素早いシフトとシフトアップ時の最適なギアのつながりが得られるようにセッティングされ、俊敏かつダイナミックで気持ちの良い加減速を実現する。

エグゾーストシステムには、自動制御のフラップを装備しており、選択したドライブモードに応じてバランスの取れた音色から、ドライバーの感性を刺激するモータースポーツ譲りのエグゾーストサウンドまで切り替えを行うことができる。

ツインスポークデザインの「AMGパフォーマンスステアリング(ナッパレザー)」を標準装備し、大胆に絞り込まれたグリップやフラットボトム形状、大型のアルミニウム製パドルシフト、そして最新デザインのAMGドライブコントロールスイッチがスポーツ走行時の操作性を高める。

《森脇稔》

