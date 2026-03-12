ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レンジローバー スポーツ、限定3台の「SV ウィンターダスク」 米国発表　パークシティの夕景にインスパイア

レンジローバー スポーツSV ウィンターダスク
レンジローバーのビスポークチームは、パークシティの夕暮れの空からインスピレーションを得た限定3台の「レンジローバー スポーツSV ウィンターダスク」を米国発表した。

レンジローバー スポーツSV ウィンターダスク

エクステリアは、ビスポークのインディゴブルーサテン仕上げに、ナルビックブラックのルーフとミラーキャップ、グラファイトアトラスフィニッシュパックを組み合わせた。ナノイエローのカーボンセラミックブレーキキャリパーと、ダークグレーラッカー仕上げの23インチサンダーボールポリッシュホイールを装備する。

カスタムメイドのボンバースキー、ビンディング、専用スキーバッグが付属する。

インテリアは、ナノイエローのステッチが施されたエボニーレザーに、軽量カーペットとナチュラルブラックバーチフィニッシャーを組み合わせた。ヘッドレスト、カップホルダートッパー、トレッドプレートには、ビスポークのウィンターダスクディテールが施されている。

パワートレインは626馬力の4.4リッターV8ツインターボエンジンを搭載し、0-60mph加速は3.6秒、最高速度は時速180マイルに達する。6Dサスペンション技術とボディアンドソウルシートによってサポートされている。

レンジローバー スポーツSV「ウィンターダスク」の販売価格は24万ドルで、売上の一部はパークシティの地元非営利団体SOSアウトリーチに寄付される。同団体は子どもたちに成功的なアウトドア育成プログラムを提供している。

《森脇稔》

