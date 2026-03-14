純正感を崩さず高音質化！ ヤリスクロスに秘めた実用派オーディオ術［Pro Shop インストール・レビュー］by WISTERIA　前編

セカンドカーのトヨタ『ヤリスクロス』に高音質オーディオを組み込み、コンペでも戦える仕様に仕上げた鈴木さん。その巧みなインストールに迫る。

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◆フロント2ウェイに限定したシステムで最大限の高音質を引き出す

メインのオーディオカーとは別に普段使いするために用意したヤリスクロスにも高品質なオーディオのインストールを施した。

ラゲッジのフロアパネルを外すとフロア下からサブウーファーとパワーアンプが現れる、シンプルなレイアウトとした。

フロントステージの機器類はラゲッジには置かないのもこのクルマの特徴。シンプル仕様となったのはそのため。

メインのオーディオカーであるレクサス『RX』にカーオーディオをインストールし、熟成させている最中の鈴木さん。そんなメインカーとは別に、普段使いのためのセカンドカーとして手に入れたのがヤリスクロスだった。もちろんこのクルマにもオーディオをインストールして楽しむことになる。ただしセカンドカーには独自のルールを設け、メインカーとのすみ分けを明確にした。

そのルールとは「フロント2ウェイのシステムでギリギリを極めること」だ。純正デザインを壊さないインストールを施し、比較的シンプルな構成でありながら、しっかりとコンペでも戦える仕様としたのがベテランらしいこだわりである。

ラゲッジにはゴルフバッグを積み込めるように、フラットで広いスペースを確保することが必須だった。そのためサブウーファーとパワーアンプはフロア下のスペースに収め、フロアパネルを被せれば荷物も自由に積載できる仕様に仕上げている。ボードを開けると、十分な容量を備えたエンクロージャーとパワーアンプがレイアウトされているのがわかる。

◆フロアパネルにはサブウーファー部にスリットを設け、ボード設置時も低音の抜けの良さを引き出す

サブウーファー用のパワーアンプにはカロッツェリアの小型パワーアンプであるPRS-D800を採用した。

サブウーファーのエンクロージャーはフロアの凹形状に合わせて長方形に設計、スペースを有効に使って容量確保を達成している。

サブウーファーユニットはカロッツェリアのTS-W1000RSをチョイス。定評のあるユニットで厚みとスピード感のある低音を再生。

ラゲッジに収められたのはサブウーファーと、それをドライブするパワーアンプだ。フロントスピーカー関連の機器については、すべてコックピット側で完結させているのもこのクルマの注目点である。

サブウーファーにはカロッツェリアのTS-W1000RSをチョイス。高品位な低音再生が可能な定番サブウーファーを使い、安定感ある低音を奏でるのが狙いだ。ラゲッジスペースの床下形状に合わせた縦長のエンクロージャーも印象的で、容量確保とスペース効率を計算した作り込みが見て取れる。

フロアパネルにはサブウーファーの振動板の真上にスリットが施され、フロアパネルで保護した状態でも低音の抜けの良さを確保している。音にシビアなオーナーならではの工夫といえるだろう。

サブウーファーをドライブするパワーアンプには、カロッツェリアの小型アンプPRS-D800をチョイス。ラゲッジの空きスペースに無理なく収まるコンパクトさを備えながら、十分なパワーと駆動力を発揮し、厚みのある低音サウンドを再生するシステムとなった。

◆フロアパネルを2分割した構造を採用し、サブウーファー側のパネルを外す音質アレンジも可能

サブウーファーのエンクロージャーとパワーアンプの下をのぞき込むとしっかりしたパネルでベースを補強しているのがわかる。

フロアパネルは純正と同じくフラットで高さを抑えた設計。積載性も一切スポイルすることなく、純正と同じ使い勝手を確保する。

サブウーファーの振動板の上部にはこの通りのスリットが施されている。ボードを被せていても音抜けを考慮した設計。

よく見るとフロアボードは左右で2分割されている。右側を取り外すことでサブウーファーのサウンドを引き出すアレンジも可能。

ラゲッジの作り込みにもオーナーのリクエストが込められている。ひとつは先に紹介したボードに設けられたスリットだ。ボードを設置した状態でも低音の抜けを考慮した作り込みになっている。またボードは左右2分割で脱着できる仕様としている。これはコンペ出場時などに右側のサブウーファー側ボードのみを取り外し、サウンド重視のアレンジを可能にするためだ。

フロア下のスペースを見ると、ベースボードを作り付け、その上にエンクロージャーとパワーアンプを取り付ける構造としている。安定したベース部にユニットを設置することで、それぞれのユニットが持つパフォーマンスをしっかり引き出すのが狙いだ。こうした部分にもインストーラーのこだわりが垣間見える。

フロアパネルは純正然としたカーペット仕上げとされた。完全にフラットな構造でラゲッジフロアにぴたりとフィットし、積載性も見た目も純正の雰囲気を維持している。「ラゲッジにゴルフバッグを載せられつつ、ボードにスリットが入っていて音質も損なわない」という点もオーナーのお気に入りだ。実用性と高音質を高いレベルで融合させたインストールに仕上がっている。

次回の後編では、2ウェイにこだわったフロントステージまわりのシステムデザインやインストールについて紹介していく。実用性と高音質を兼ね備えたカーオーディオに興味があるユーザーは、ぜひチェックしてほしい。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務した。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い、現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。