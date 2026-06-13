【CARTUNE】今週のお題は「魅せるサイドライン」！ 投稿募集中

車好きのためのSNS「CARTUNE」では、毎週ユーザーが参加する投稿お題を実施中。

今週のお題は「魅せるサイドライン」

車を横から見ると、ボディ全体の流れやフェンダーの張り、フロントガラスの傾斜など、その車ならではの個性がよく出る視点です。

真横からでも、ちょっと斜めからでもOK。あなたのお気に入りの視点で“愛車のサイドライン”を投稿してみてください。

「このラインが特に好き」というポイントもぜひ記載してみてくださいね。

【CARTUNEをダウンロードして、「魅せるサイドライン」を投稿する】

【みんなの「魅せるサイドライン」を見る】

CARTUNEとは？

CARTUNE（カーチューン）は、車のカスタムや、整備、改造、DIY、ドレスアップ、パーツ取付などの情報を共有できるSNSです。車のタイヤやホイール、エアロ、車高調・サスペンションなど、様々な車種の参考になる写真や情報が満載で、車のカスタム事例やアイデアがたくさん見つかる、クルマ好きが集うコミュニティサービスです。

・ウェブサイト：https://cartune.co.jp/

・アプリ（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/cartune/id1221199655

・アプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=me.cartune.android