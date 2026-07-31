法人タクシーと個人タクシーとの提携、その背景…今週のビジネス記事ランキング

7月23～29日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。法人タクシーの大和自動車交通が個人タクシーと提携したというニュースが注目度1位でした。
大和自動車交通は、乗務員の多様なキャリア形成を支援する「大和提携個人タクシー」制度において、第2号となる個人タクシー事業者との業務提携を開始した。
コーナン商事とT2は、ホームセンター「コーナン」の商品を自動運転トラックで定期的に輸送する商用運行を、関東ー関西間の高速道路の一部区間で開始した。
NTNの連結子会社で、欧州でベアリング（軸受）などの開発・製造・販売を手がけるNTNヨーロッパは、フランス・オートサヴォア県アヌシー市に新本社社屋および研究開発センターを開設した。
ドイツの電池メーカー、ヴァルタ（VARTA）は、シュトゥットガルト地方裁判所に対し、自主管理型破産手続きの開始を申請したと発表した。
タイムズ24は、7月18日から26日まで開催している「清瀬ひまわりフェスティバル」（主催：清瀬市、清瀬市農ある風景を守る会）で、移動式駐車場管理サービス「タイムズパーキングキャラバン」を提供している。イベント会場周辺の臨時駐車場に導入し、入庫待ち車両による渋滞の緩和や駐車場運営の省人化を図る。