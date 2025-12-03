レイズ HOMURA 2×9L-RAがジムニー シエラ／ノマド＆ハイラックス対応で“都会派4×4”が完成

RAYS（レイズ）のHOMURA（ホムラ）では特別な存在の「2×9L-RA」、ラージP.C.D.の設定やリムありのデザインなどを備えることで独自のスタンスを持つモデル。

既存のハイエース適合サイズに加えて、トヨタ『ハイラックス』、スズキ『ジムニー シエラ』はもちろんのこと、『ノマド』用には18インチをラインナップするなど4x4各車向けの専用サイズが新たに追加された。

ハイエース発の人気モデル「2×9L-RA」に“4x4専用”の仕様を拡充

レイズ ホムラ 2x9L-RA グレイスゴールド/リムDMC × TOYOTA ハイエース

ホムラといえば、上質なコンサバティブデザインのホイールとしてセダンやステーションワゴン、SUVなどのカテゴリーの車両をターゲットにするブランドだ。そんなホムラから、ハイエースに適合するモデルとしてデビューしたのが「2×9L-RA」だった。139.7のラージP.C.D.への対応や、6穴モデルの設定でハイエースユーザーに新しい選択肢をもたらした。

レイズ ホムラ 2x9L-RA セミグロスブラック × ミツビシ トライトン

この「2×9L-RA」に、新たなサイズが投入された。ターゲットになったのはジムニー シエラ／ノマド、ハイラックス、トライトンといった4x4の人気モデル。ラージP.C.D.を備えた基本フォルムは4x4各車へのデザイン適合性も高く、オフ色の強い4x4に新たな魅力を引き出せる都会派仕様のホイールが誕生した。

“リムを魅せる技ありデザイン” クロススポーク×RALCで外周視線を誘導

レイズ ホムラ 2x9L-RA グレイスシルバー/リムDMC

デザインはホムラの基軸となっているクロススポークに加えて、リムありデザインとしている点に注目。フランジ部から大きく落とし込んでディスク面につながるデザインで、しっかりとリムの存在感を強調するデザインだ。

レイズ ホムラ 2x9L-RA グレイスシルバー/リムDMC

ボディ側面のハイトが高く平面の面積が多くなりがちなハイエースや4x4各車の場合、立体感や奥行き感、外周部の変化はアクセントとして非常に効果的なポイントになる。その点で「2×9L-RA」は印象的なリムでその効果を最大限に発揮することに成功している。

レイズ ホムラ 2x9L-RA グレイスシルバー/リムDMC

またラージP.C.D.ではセンターパートが大きく占有されるため、ディスク面の面積が縮小される。そこでホイールを大きく見せるためには、視線を外周部に向ける必要があった。これがレイズの独自表現で外周視線と呼んでおり、その代表的な技法が“魅せるリム”だった。

レイズ ホムラ 2x9L-RA グレイスシルバー/リムDMC

レイズでは独自の「RALC」（レイズ・アラウンド・リップ・コンセプト）と呼ばれる手法を採り入れ、リムフランジ部分にA.M.T.を使ってロゴをマシニング処理しているのが見どころ。質感アップに加えて、視線を外周に向けることにも見事に成功しているデザインといえるだろう。

塊感を高めるセンターパートと新しい“専用”センターキャップ



レイズ ホムラ 2x9L-RA グレイスゴールド/リムDMC

ラージP.C.D.のデザインで、もう1つのキーポイントがセンターパートだ。「2×9L-RA」のセンターパートを見ると、ナットホールを内包するように大きく段差を付けて落とし込んだ部分が造形されている。この段差がディスク面の間延び感を防ぎ、センターパートに変化を付けることに貢献しているのだ。また大きなセンターボアを、強く感じさせないデザインも工夫されている。

加えてセンターキャップは今回のサイズ追加で、新たに“4×4車両専用センターキャップ”が付属する仕様へとアップデートされた。セミグロスブラック／ブラックのカラーを採用して、センター部を引き締める効果を発揮しつつ、ギア感のある凹凸デザインで4x4車のヘビーデューティなイメージをしっかりと表現する。

レイズ ホムラ 2x9L-RA セミグロスブラック × スズキ ジムニー ノマド

ホイールキャップでの大きなトピックは、ジムニー シエラ／ノマドへの対応だ。ジムニーはフロントにはフリーハブを覆う純正キャップが付いているので、本来は後付けのセンターキャップは使えない構造だが、「2×9L-RA」の4×4車両専用センターキャップは、純正キャップを覆うように上から被せて設置できるのが特徴。これでジムニーでも、前後統一したセンターキャップを装着することでホイール交換時の美しさが際立つ仕様だ。

レイズ ホムラ 2x9L-RA セミグロスブラック

カラーバリエーションは「セミグロスブラック(BOJ)」「グレイスシルバー/リムDMC(QAJ)」「グレイスゴールド/リムDMC(XDJ)」の3色。中でもグレイスゴールドは、シャンパンゴールドを思わせる淡く上品なカラーリング。これまでの4x4車向けのホイールではあまり使われてこなかったカラーだけに、ジムニーやハイラックスへのマッチングで存在感を発揮するだろう。ホムラならではのデザイン性とも相まって、シティ派のホイールマッチングを考えているユーザーには絶好の選択肢となりそうだ。

レイズ ホムラ 2x9L-RA セミグロスブラック

新たに設定された適合サイズで、特に注目したいのはジムニー シエラ／ノマド向けに設定された18インチだろう。特にノマドはロングボディ化されたことで全長も伸び、車格に負けない足もとを構築したいと感じているユーザーも多い。そこで登場した18インチの「2×9L-RA」は、存在感もありノマドの足もとをしっかりと主張してくれるホイールだ。街乗りメインでアウトドアレジャーなどのライフスタイルも想定されるノマドなので、18インチの迫力と「2×9L-RA」が持つアーバン仕様のデザインもフィット感が高い。

レイズ ホムラ 2x9L-RA セミグロスブラック

「2×9L-RA」はジムニー シエラ／ノマド、ハイラックス、トライトンなどの4x4車をガチガチのオフ仕様ではなく、シティユースを中心としたホイールマッチングに絶好の選択肢として登場した。4x4車の足もとを上質にドレスアップする、新しい可能性を広げる2×9L-RAに注目だ。