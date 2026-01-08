キャルズモーター、レトロ感あふれる新モデル「アドベンチャーライン」を1月9日発売

アルパインニューズのカスタマイズカーブランド・キャルズモーターが、新ラインナップとして「アドベンチャーライン」を設定し、1月9日から全国11店舗のアルパインスタイル各店で発売を開始する。

【画像】キャルズモーターのアウトドア志向モデル「アドベンチャーライン」

同社は2024年1月に発表したキャルズモーターのブランド強化策として、ラインナップ構成を刷新。従来の「カリフォルニアライン」に加え、よりアウトドアシーンに適した新シリーズとして「アドベンチャーライン」を展開する。

「アドベンチャーライン」は、キャンプやトレッキング、悪路走行など自然の中でクルマを積極的に活用するユーザー向けに開発された。最大の特徴は、自然に溶け込むアースカラーを基調としたマット調のボディカラーだ。このボディカラーはボディラッピングで実現し、アルパインスタイルオリジナルのカラープロテクションフィルム（PPF）を標準装備する。PPFは樹木の枝や飛び石による擦り傷からボディを保護し、アウトドアフィールドでも傷を気にせず使用できる。カラーは「マットグレイッシュブラウン」と「サテンカーキグリーン」の2色を用意した。

ハイエースベースの「アドベンチャーライン カリカ」

ラインナップは4車種で構成される。トヨタ『ハイエース』ベースの「アドベンチャーライン カリカ」は、スーパーGLのガソリン2WDが626万円から、ディーゼル2WDが686万円から、ディーゼル4WDが716万円から。

トヨタ『ライズ』ベースの「アドベンチャーライン ハバナ」は、Zガソリン2WDが515万円から、4WDが544万円から。

日産『NV200』ベースの「アドベンチャーライン ソノバ」は、16X-2R（5人乗り）ガソリン2WDが556万円から、16X-3R（7人乗り）が571万円から。

ジムニーノマドベース「アドベンチャーライン Beas+L」

スズキ『ジムニー』シリーズベースの「アドベンチャーライン Beas」シリーズでは、ジムニーベースのBeas XCが429万円から、ジムニーシエラベースのBeas+ JCが448万円から、ジムニーノマドベース Beas+L FCのMTが464万円から、ATが474万円からとなっている。

全車種に共通の標準装備として、アルパイン製カーエレクトロニクスディスプレイオーディオ、ビルトインHDMI/USB端子、ETC車載器を搭載。タイヤとホイールも各車種のエクステリアにマッチするアイテムを設定し、トータルでアウトドアを楽しめる仕様とした。

「アドベンチャーライン」は2026年1月9日から11日に開催される『東京オートサロン2026』会場でも展示されるほか、アルパインスタイル（福岡R3、広島183、大阪171、名古屋155、横浜246、埼玉R4、東京、千葉R16、福島いわきR20、仙台R4、沖縄）の全国11店舗で展示・販売を開始する。