D-SPORT、ドアハンドル保護フィルム「ドアハンドルプロテクター」発売

SPKのダイハツ車チューニングブランド・D-SPORT（ディースポーツ）から、ドアハンドル保護フィルム「ドアハンドルプロテクター」が新発売。税込み価格は3960円で、2月中旬より受注が開始される。

【画像】D-SPORTのドアハンドル保護フィルム「ドアハンドルプロテクター」

同製品は透明な柔軟素材を採用したドアハンドル用の保護フィルムだ。日常使用で生じやすい爪傷や擦れからドアハンドル奥を守り、車両の価値を維持する。透明素材のため貼り付けても目立たず、車両の外観を損なわない仕上がりとなる。

D-SPORTのロゴを配置することで、機能性と高級感を両立させた。柔軟素材のため曲面にも自然に沿い、汎用タイプながら施工が簡単で美しい仕上がりを実現する。

D-SPORTのドアハンドル保護フィルム「ドアハンドルプロテクター」

耐久性にも配慮し、洗車機や雨、紫外線にも強い仕様とした。日常使用でも剥がれにくく、長期間の使用が可能だ。取り付け参考時間は約0.5時間となっている。

汎用製品となっているが、主な適合車種はダイハツ『コペン』（LA400K/A 2014年6月～）、『ロッキー』（A200S/A202S 2019年11月～）、『ムーヴ』（LA850S/F 、2023年7月～）など。ロッキー姉妹車のトヨタ『ライズ』やスバル『レックス』、ムーヴ姉妹車のスバル『ステラ』にも適合する。記載のない車種についても、同社サイトから型紙をダウンロードして確認できる。