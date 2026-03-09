中国リンロンタイヤ「SPORT MASTER」シリーズ、オートバックスが専売モデル投入

オートバックスセブンは、オートバックスグループ専売タイヤの新たなサマータイヤとして、リンロンタイヤ「SPORT MASTER」および「SPORT MASTER C/S」を3月9日より全国のオートバックスグループ店舗にて順次販売を開始する。

【画像】中国リンロンタイヤの「SPORT MASTER」シリーズ

今回発売する2アイテムは、中国の大手タイヤメーカー「リンロンタイヤ」製。グリップ性能と優れた排水性、高いハンドリング性能を兼ね備え、スポーティな走りを楽しみたいドライバーにもおすすめのモデルで、ロープライスでの提供を実現している。

リンロンタイヤは、2025年世界タイヤメーカー売上高ランキング15位の中国を代表するタイヤメーカーだ。世界トップクラスの開発環境を備え、タイヤ試験場を保有するほか、製造拠点は中国国内の5カ所に加え、タイ、セルビアを含めた合計7カ所に展開している。

SPORT MASTER

SPORT MASTER C/S

「SPORT MASTER」は、溝のパターン配置を最適化し、接地面積を最大化することで、高いグリップ性能とハンドリングの安定感を向上させた。特別な溝の造形は、乾燥路面はもとより濡れた路面での排水性を最適化し、ウェットグリップ性能の向上に貢献する。

「SPORT MASTER C/S」は、特別な溝の造形と配置により、排水性を最適化し、乾燥路面と濡れた路面の両方で高いグリップ性能を発揮する。ブロックパターンの剛性を高めることにより、ミニバンやSUVなど重心の高い車両でも高い走行安定性を実現した。

サイズラインアップは、「SPORT MASTER」が18インチから20インチまで5アイテム、「SPORT MASTER C/S」が16インチから20インチまで8アイテムを用意する。販売価格は1本あたり税込み7450円からとなっている。

SPORT MASTER（左）とSPORT MASTER C/S（右）