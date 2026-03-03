トヨタ純正ディスプレイオーディオ向け、JVCケンウッドのDSP「KXC-AH100T」…オートバックスが先行販売へ

オートバックスセブンは、JVCケンウッドが開発したトヨタ純正ディスプレイオーディオ向けDSPサウンドシステム「KENWOOD KXC-AH100T」を3月下旬より、全国のオートバックスグループ店舗および公式通販サイトで先行販売すると発表した。

近年、自動車の高度化や車内システムの電子制御化に伴い、純正オーディオシステムの取り外しや市販機との交換が難しいケースが増えている。本製品は、純正ディスプレイオーディオを生かしながら音と映像をアップグレードできるDSPソリューションとして開発された。

オートバックスは、これまでの販売実績やユーザーからの相談を通じて蓄積した知見を基に、音質・価格・仕様面でユーザーニーズに即したポイントを提案するなど、市場調査に協力している。

本製品は、ケンウッド「彩速ナビ」のフラッグシップモデル「TYPE M」の高音質技術を投入し、多彩な音響設定が可能だ。ケンウッド独自の高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載し、スマートフォンなどのデジタル音源をオリジナルマスターに迫る高音質で楽しめる。

さらに、リアモニターへの映像出力に対応するHDMI入出力機能を装備。純正HDMI装着車両では、音と映像が融合した上質なリアエンターテインメント空間を創出する。音声は純正ディスプレイオーディオを介して出力される。

ケンウッドの音質スペシャリストが車種別チューニングした設定データをプリインストール。車内空間の特性に合わせた最適な音響効果を体感できる。設定は付属の専用リモコンで手軽に行える。

車種別設定データは14車種に対応している。12スピーカー仕様はノア、ヴォクシー、10スピーカー仕様はアルファード、ヴェルファイア、6スピーカー仕様はノア、ヴォクシー、カローラクロス、カローラツーリング、ヤリス、ヤリスクロス、ハリアー、RAV4、プリウス、シエンタとなっている。

純正ディスプレイオーディオシステムと本製品はカプラー接続が可能で、車両側の純正カプラーと本製品に付属の電源・スピーカーケーブルをカプラーで接続するだけのシンプルなジョイント方式。コンパクトな本体により、省スペースでの取り付けが可能だ。

そのほか、サブウーファー出力RCA端子を装備。2.4インチLCD付き専用リモコンを付属し、音響設定を簡単に調整できる。車種別設定データ等のアップデート時に使用するmicroSDに対応している。

希望小売価格は7万9800円。取付工賃は別途必要となる。