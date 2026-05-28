「ツイーター」は、どう付けると安上がり？ 音が良い？［スピーカー交換丸わかり］

音楽好きなドライバーなら、「スピーカー交換」にも少なからず関心があるに違いない。当連載では、それを実行することで得られる利点から実践法までを全方位的にガイドしている。今回は、「ツイーター」の取り付け方について考察する。

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◆「ツイーター」を加えるor換えることも「スピーカー交換」の利点！ だからこそ…

まずは、ツイーターとは何かを説明しておこう。これはつまり、高音を再生するための専用スピーカーだ。

ところで「純正スピーカー」の中には、ドアに取り付けるスピーカーだけで高音から低音までの“フルレンジ”を鳴らし切ろうとするものもある。しかし実をいうと、それには無理がある。

というのもスピーカーは振動板の大きさが小さくなるほど高音再生が得意になるが、ドアに取り付けられているスピーカーでは、サイズ的に高音をクリアに鳴らすのが難しい。しかしコストカットのために敢えてツイーターを装備せず、スピーカーを“フルレンジタイプ”としているというわけだ。

なので純正スピーカーが“フルレンジタイプ”である場合には一層、スピーカー交換は大きな効果を発揮する。「市販スピーカー」はほぼすべてが「2ウェイ」以上であり、ツイーターを別体にて、または「ミッドウーファー」の同軸上にて備えているからだ。

ダッシュボードの上にポンと置ける「マウント」を同梱しているスピーカーの一例（ダイヤトーン・DS-G400）。

◆ツイーターを取り付ける場所の第一候補は、「純正位置」。しかし…

そしてこのツイーターも、どう付けるかでスピーカー交換の完成度が変化する。なので、そこのところも思案のしどころとなってくる。

で、まず問題となるのは「どこに付けるか」だが、その最初の候補となるのは「純正位置」だ。ここにすんなりと収められれば、インテリアの見た目が変わらない。

なのだが実は、純正位置にすんなりと収まらない場合は案外多い。市販スピーカーは性能重視で設計されているので純正スピーカーよりも大きいこことが少なくなく、スペースに収まりきらない場合が多いのだ。またサイズ的にはなんとかなりそうでも純正の取り付け用ステーが流用できない場合が多く、そうであるとステーをワンオフする必要性が生じコストが多くかかってしまう。

ダッシュボードの上にポンと置ける「マウント」を同梱しているスピーカーの一例（ダイヤトーン・DS-G400）。

◆「車種専用モデル」なら、ツイーターを純正位置にすっきり収められる！

しかしながら「車種専用モデル」ならほとんどの場合、純正位置にすんなり取り付けられる。なので、純正位置へのスムーズな装着を望むのであれば、愛車に合う車種専用モデルを探してみよう。

続いて、取り付け場所の次なる候補となるのは、「ダッシュボードの上」だ。なおここに付けようとするときには、交換するスピーカーにそれ用の「マウント」が付属している必要があるのだが、そうであればどこかを改造したり何かをワンオフすることもなく、すんなりとツイーターを取り付けられる。

そしてダッシュボードの上は実は、音的にもアドバンテージを発揮する。ツイーターをリスナーに正対させられるからだ。高音は真っ直ぐに進もうとする性質が強いので、ツイーターと正対できると得られる情報量が多くなる。これが、大きな利点ともなるのだ。

今回はここまでとさせていただく。次回はツイーターのその他の取り付け方について解説する。乞うご期待。