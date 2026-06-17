トヨタが『カローラクロス・ピックアップ』開発中か？ 日本市場でヒットの予感

数か月前から、トヨタが世界戦略SUVの『カローラクロス』をベースとした新型ピックアップトラックを開発している、との観測が自動車業界で浮上している。開発車両とみられるプロトタイプがブラジルで目撃されたとの情報もある。

【画像】トヨタの新型ピックアップトラック 予想CG

近年、北米や南米を中心に人気を高めているのがコンパクトピックアップだ。現時点でトヨタから正式な発表はない。しかし近年の市場動向や競合メーカーの動向を踏まえると、カローラクロスベースの新型ピックアップには一定の現実味がある。実現すれば、『ハイラックス』よりコンパクトで乗用車感覚で扱える新世代ピックアップとして注目を集めるかもしれない。

◆扱いやすいピックアップ

トヨタ ハイラックス

これまでのピックアップ市場では、『ハイラックス』や『タコマ』といった比較的大型のモデルが主流だった。いっぽうで、「サイズが大きすぎる」「都市部では扱いにくい」といったニーズを背景に、SUVベースで扱いやすいモデルへの関心が高まっている。

実際に、フォード『マーベリック』やヒョンデ『サンタクルーズ』など、モノコック構造を採用する新世代ピックアップが市場で存在感を高めている。

◆デザインの詳細は不明

目撃されたプロトタイプは全面的にカモフラージュが施されており、デザインの詳細は不明だ。また、現行カローラクロスをベースとしているのか、次期型をベースとしているのかも判明していない。

確認できる特徴としては、ダブルキャブ仕様を採用し、荷台スペース確保のためボディ後部を延長している点が挙げられる。角張ったホイールアーチや、後方へ向かって上昇するベルトライン、小型スポイラーへとつながるルーフラインなども確認されている。これらの情報をもとに予想CGを作成した。

トヨタの新型ピックアップトラック 予想CG

◆競合は？

すでに公道走行可能なプロトタイプが存在することから、開発は一定の段階まで進んでいる。したがってカローラクロスをベース車にして、ラダーフレームではなくモノコック構造を採用している可能性が高い。いっぽうで、荷台の積載性能を確保するため、ボディ後部やサスペンション周辺には補強が施されるだろう。

競合モデルとしては、南米市場で存在感を高めつつあるフィアット『トロ』、ラム『ランページ』、シボレー『モンタナ』などが想定される。

◆新しいピックアップのユーザーを取り込む

パワートレインについては、自然吸気2.0Lガソリンエンジンや1.8Lハイブリッドを中心としたラインアップが有力視されている。また、電動化戦略の進展を踏まえると、将来的にPHEV（プラグインハイブリッド車）が設定される可能性もある。SUV並みの快適性と燃費性能とを両立できれば、従来のピックアップとは異なるユーザー層を取り込むことができるだろう。

新型カローラクロス・ピックアップは、2027年前半にワールドプレミアされるとの観測がある。日本市場へ導入された場合には、『ハイラックス』に続くトヨタのピックアップラインアップ拡充につながる。価格については、ハイブリッドモデルで400万円前後か。ハイラックスよりも手頃な価格帯となるのは確実だ。

近年はアウトドア需要や車中泊人気の高まりも続いており、コンパクトで扱いやすいピックアップへの需要は一定数存在するはずだ。トヨタがカローラクロスベースの新型ピックアップを市場投入するのか、今後の動向が注目される。