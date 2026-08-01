ロータリー復活か？ マツダの新型スポーツカー…土曜ニュースランキング

7月24～30日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位になったのはマツダのスポーツカーの開発動向。ロータリーエンジンが復活するのでしょうか？
マツダが、ロータリースポーツ復活に向けた動きを進めている。かつて『RX-7』や『RX-8』でロータリースポーツを象徴してきたマツダは、電動化時代に合わせた新たな形でロータリーエンジンの活用をめざしている。
トヨタ自動車が、レクサスの主力SUV『RX』について、大幅改良に向けて開発を進めていることがわかった。今回の大幅改良は、RXの商品力を高めるだけでなく、レクサスがめざす次世代SUVの方向性を示すことになるはずだ。
日産自動車は7月17日、コンパクトカーの『ノート』36台について国土交通省にリコール（回収・無償修理）を届け出た。
世界的な電動化の流れを受け、多くの自動車メーカーがマニュアルトランスミッション（MT）車のラインアップを縮小している。いっぽう、スバルはMTを維持し、2027年までに3車種のMT搭載スポーツモデルを投入する計画を明らかにした。
ホンダの軽ハイトワゴン『N-WGN』（エヌワゴン）が、2027年にもフルモデルチェンジを受ける可能性が高まっている。