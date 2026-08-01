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ロータリー復活か？ マツダの新型スポーツカー…土曜ニュースランキング

マツダ RX-9 予想CG
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7月24～30日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位になったのはマツダのスポーツカーの開発動向。ロータリーエンジンが復活するのでしょうか？


1位） マツダ『RX-7』後継は2027年前後か：211 Pt.

マツダが、ロータリースポーツ復活に向けた動きを進めている。かつて『RX-7』や『RX-8』でロータリースポーツを象徴してきたマツダは、電動化時代に合わせた新たな形でロータリーエンジンの活用をめざしている。
ロータリースポーツ復活に現実味





2位） レクサス『RX』大幅改良へ、新デザイン判明！：166 Pt.

トヨタ自動車が、レクサスの主力SUV『RX』について、大幅改良に向けて開発を進めていることがわかった。今回の大幅改良は、RXの商品力を高めるだけでなく、レクサスがめざす次世代SUVの方向性を示すことになるはずだ。
フロント刷新＆内装進化





3位） 日産『ノート』リコール36台：50 Pt.

日産自動車は7月17日、コンパクトカーの『ノート』36台について国土交通省にリコール（回収・無償修理）を届け出た。
走行不能のおそれ





4位） スバルはなぜMTを捨てないのか？ 2027年までに登場、次期『WRX』『BRZ』「新型スポーツハッチ」の姿とは：43 Pt.

世界的な電動化の流れを受け、多くの自動車メーカーがマニュアルトランスミッション（MT）車のラインアップを縮小している。いっぽう、スバルはMTを維持し、2027年までに3車種のMT搭載スポーツモデルを投入する計画を明らかにした。
電動化を進めながらも、「運転する楽しさ」を重視





5位） ホンダ『N-WGN』次期型はどう進化する？：30 Pt.

ホンダの軽ハイトワゴン『N-WGN』（エヌワゴン）が、2027年にもフルモデルチェンジを受ける可能性が高まっている。
“ヒンジドア軽ワゴン”の魅力を磨く


《高木啓》

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