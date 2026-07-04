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ホンダNSXベース！『Tensei（転生）』北米販売体制が決定…土曜ニュースランキング

JASモータースポーツ『Tensei（転生）』
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6月に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、ホンダ『NSX』をベースにしたスポーツカー『テンセイ』の北米販売が決定しました。


1位） 初代ホンダ NSXベースのスーパーカー『Tensei（転生）』、北米販売体制が決定：222 Pt.

ホンダ『NSX』をベースとしたスーパーカー、JASモータースポーツ『テンセイ』の北米販売体制が正式に決定した。米国ではグラハム・ラハール・パフォーマンス（GRP）が、カナダではファフ・リザーブがそれぞれ公式販売パートナーに指名され、販売および顧客サービスを担う。
2026年後半に一般公開が予定…





2位） レクサス『NX』ビッグマイナーチェンジはこうなる…新デザイン採用で商品力を大幅強化か：119 Pt.

レクサスの主力SUV『NX』が、現行型では2度目となる大規模な商品改良を受ける可能性が高まっている。
グリル上部には最新『RX』を思わせるデザイン





3位） 発表秒読み？…ホンダ『フィット』7月改良、4グレード構成に刷新か：56 Pt.

ホンダのコンパクトカー『フィット』が、2026年7月にも大幅改良を受ける見通しだ。デザインの刷新に加え、グレード構成の見直しも実施される可能性が高く、一部販売店ではすでに先行受注が始まっているらしい。
最大の変更点はフロントフェイス





4位） レクサス『ES』新型、世界初技術「レスポンシブヒドゥンスイッチ」採用…東海理化が開発：53 Pt.

東海理化は、同社が開発した「レスポンシブヒドゥンスイッチ（Responsive Hidden Switches）」が、レクサス『ES』新型に採用されたと発表した。
初めて量産車への採用を実現





5位） 三菱『アウトランダー』に本格オフロード仕様登場か!? トライトン譲りの「レイダー」：49 Pt.

三菱自動車の主力SUV『アウトランダー』に、本格オフロード仕様「レイダー（Raider）」が設定される可能性が浮上した。現時点で正式発表はないが、三菱自動車オーストラリアの関係者がアウトランダーへのレイダー展開に前向きな考えを示した。
「ラリーアート」ブランド戦略にも注目


《レスポンス編集部》

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