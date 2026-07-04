ホンダNSXベース！『Tensei（転生）』北米販売体制が決定…土曜ニュースランキング

6月に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、ホンダ『NSX』をベースにしたスポーツカー『テンセイ』の北米販売が決定しました。
ホンダ『NSX』をベースとしたスーパーカー、JASモータースポーツ『テンセイ』の北米販売体制が正式に決定した。米国ではグラハム・ラハール・パフォーマンス（GRP）が、カナダではファフ・リザーブがそれぞれ公式販売パートナーに指名され、販売および顧客サービスを担う。
レクサスの主力SUV『NX』が、現行型では2度目となる大規模な商品改良を受ける可能性が高まっている。
ホンダのコンパクトカー『フィット』が、2026年7月にも大幅改良を受ける見通しだ。デザインの刷新に加え、グレード構成の見直しも実施される可能性が高く、一部販売店ではすでに先行受注が始まっているらしい。
東海理化は、同社が開発した「レスポンシブヒドゥンスイッチ（Responsive Hidden Switches）」が、レクサス『ES』新型に採用されたと発表した。
三菱自動車の主力SUV『アウトランダー』に、本格オフロード仕様「レイダー（Raider）」が設定される可能性が浮上した。現時点で正式発表はないが、三菱自動車オーストラリアの関係者がアウトランダーへのレイダー展開に前向きな考えを示した。