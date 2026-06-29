三菱『アウトランダー』に本格オフロード仕様登場か!? トライトン譲りの「レイダー」

三菱自動車の主力SUV『アウトランダー』に、本格オフロード仕様「レイダー（Raider）」が設定される可能性が浮上した。現時点で正式発表はないが、三菱自動車オーストラリアの関係者がアウトランダーへのレイダー展開に前向きな考えを示した。

【画像】三菱 アウトランダー レイダー の予想CG

レイダーの名称が注目を集めたのは、オーストラリア市場で発表された『トライトン・レイダー』がきっかけだ。トライトン・レイダーはトライトンをベースに、エンジニアリング企業のプレムカーと共同で開発され、専用エクステリアやリフトアップサスペンション、オールテレーンタイヤ、強化アンダーガードなどを採用し、悪路走破性を高めた仕様となっている。

三菱 トライトン レイダー

アウトランダーにも同様の商品企画が採用されれば、スバル『アウトバック・ウイルダネス』やヒョンデ『サンタフェ XRT』などと競合する、オフロードテイストのSUV市場へ投入されるだろう。

オーストラリアはアウトランダーにとって重要市場のひとつで、ミッドサイズSUVカテゴリーではトヨタ『RAV4』に次ぐ販売実績を持つ。SUVのアウトドア志向が高まるなか、レイダー仕様の追加は商品力向上につながるはず。

三菱自動車オーストラリアの製品戦略ゼネラルマネージャー、ブルース・ハンペル氏は海外メディアの取材に対し、「トライトン・レイダーの成功を踏まえれば、レイダーという名称は他の車種にも展開できる」とコメント。「アウトランダーはレイダー化に適したモデルだ」と述べた。

三菱 アウトランダー レイダー の予想CG

市販仕様は、専用サスペンションによる車高アップやオールテレーンタイヤ、スキッドプレートなどを採用した、より高い悪路走破性を期待できる。ベースとなるアウトランダーPHEVは、ツインモーター4WDと「S-AWC」を組み合わせ、高い悪路走破性をもともと備えている。専用シャシーや足回りのチューニングが加われば、オンロード性能とオフロード性能を両立したモデルになるだろう。

さらにハンペル氏は、アウトランダーの本格オフロード仕様の開発について、トライトンのように外部パートナーへ委託するのではなく、三菱自動車で自社開発を手掛ける可能性に言及した。レイダーは今後の「ラリーアート」ブランド戦略とも関係しているかもしれない。

三菱自動車は近年、ラリーアートブランドの再強化を進めており、トライトン・レイダーはその第一歩とする見方だ。 アウトランダー・レイダーが市場で成功を収めれば、将来的に「アウトランダー・ラリーアート」のような、より高性能な派生モデルも考えられる。

日本導入は未定だが、アウトドア人気が続く国内市場でも一定の需要は期待できそうだ。仮に発売されれば、価格はベースモデルより50万～100万円程度高い650万～800万円前後になるだろう。