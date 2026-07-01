発表秒読み？…ホンダ『フィット』7月改良、4グレード構成に刷新か

ホンダのコンパクトカー『フィット』が、2026年7月にも大幅改良を受ける見通しだ。デザインの刷新に加え、グレード構成の見直しも実施される可能性が高く、一部販売店ではすでに先行受注が始まっているらしい。

【画像】ホンダ フィット 改良新型の予想CG

今回の改良で最大の変更点となるのがフロントフェイスだ。現行型は親しみやすさを重視した丸みのあるデザインを採用しているが、改良型ではフロントグリルの意匠を変更。メッシュパターンや加飾を見直すことで、ワイド感と質感を高めたデザインになるとみられる。

フロントバンパー下部のエアインテークも大型化し、スポーティな印象を強調する。いっぽう、ヘッドライトはユニット形状を維持しながら、LEDデイタイムランニングライトや内部グラフィックの変更にとどまる見込みだ。現行モデルのイメージを継承しつつ、上質感を高める方向性となりそうだ。

グレード体系も再編される見通しである。関係者によると、従来の「BASIC」「HOME」「LUXE」を整理し、新たに「X」「Z」を設定。「CROSSTAR」と「RS」を加えた4グレード構成へ移行する可能性が高い。商品構成をシンプルにすることで、選びやすいラインアップを目指す狙いがある。

パワートレインは基本的に現行モデルを踏襲する見込みだ。主力となる2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」を継続採用し、モーター主体の滑らかな加速性能と優れた燃費性能を引き続き商品力の柱とする。

ホンダ フィット 改良新型の予想CG

発売はまもなく、2026年7月上旬が有力視されている。一部販売店では改良内容の案内や先行受注が始まっており、正式発表前から商談を進めているケースもあるという。納車時期はグレードやボディカラーによって異なるものの、早ければ2026年秋から順次始まる見込みだ。

現行フィットは2020年2月に登場した4代目モデル。広い室内空間や優れた視界性能、高い実用性など基本性能には定評があるいっぽう、国内市場ではトヨタ『ヤリス』や日産『ノート』が販売を伸ばしており、競争は厳しさを増している。

今回の改良では、フィット本来の扱いやすさや実用性を維持しながら、デザイン性と商品力を高めることで商品価値の向上を図る。ホンダの主力コンパクトカーがどのような進化を遂げるのか、正式発表に注目だ。