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「RS顔になるとは」ホンダ『フィット』マイナーチェンジにSNSも注目！「これは売れる」の声も

ホンダ『フィット』改良新型の「Z」
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ホンダは、コンパクトカー『フィット』をマイナーモデルチェンジし発売した。価格は180万6200円からだ。SNSでは、「まさかRSと全く同じ顔になるとは」「シートとステアリングヒーターが羨ましい」など、話題になっている。

【画像】ホンダ フィット 改良新型の「Z」と「RS」「クロスター」

今回の変更では、スポーティさと快適性の両立を目指した「Z」を新たに設定した。あわせて「RS」の内外装の質感を高め、快適装備も充実させた。

タイプバリエーションは、従来の「BASIC」を「X」、同じく「HOME」を「Z」にそれぞれ変更する。さらに、ハイブリッド専用の「RS」と「CROSSTAR（クロスター）」を加え、4つのタイプとした。

ホンダ『フィット』改良新型の「Z」ホンダ『フィット』改良新型の「Z」

Zは、エクステリアをRSと同様のスポーティでシャープなスタイリングにし、ブラック基調のインテリアに本革巻3本スポークのステアリングを採用した。シートヒーターやUV＋IRカットガラスなどを標準装備する。外装塗料に使用するクリア材の変更により、ボディーの艶感も向上させる。

スポーティタイプのRSは、フロントグリルやリアライセンスガーニッシュをブラック塗装とし、内装にはレッドステッチの専用スエードコンビシートやスポーツペダルを採用した。Honda CONNECTディスプレー＋ETC 2.0車載器やワイヤレス充電器、ステアリングヒーターなども標準装備とする。

ホンダ『フィット』改良新型の「RS」ホンダ『フィット』改良新型の「RS」

X（旧Twitter）では、「フィットのマイナーチェンジ最高すぎ！」「まさかRSと全く同じ顔になるとは」「個人的にRSの顔カッコよくて好きなんでうれしい」「新型フィット構成もデザインも断然良くなった！」「内装のステッチがオシャレ」「格好良くマイナーチェンジされたな」「新型フィットすごくカッコ良くなった」「グリルが精悍。これは売れるだろうなあ」など、さまざまな意見が寄せられていた。

また、「IRカットガラスになったのは羨ましい」「シートとステアリングヒーターが羨ましい」「ステアリングヒーターまでついてるのありがたい」など、装備面のアップデートにも注目が集まっている。

《奥山 輝》

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