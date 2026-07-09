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無限、ホンダ『フィット』改良新型向けパーツ発売…カーボン製品やe:HEV用ダンパーも

・無限（M-TEC）が改良新型フィット向けの各種パーツを、全国のホンダカーズおよび無限パーツ取扱店で順次発売する。

・エクステリアにはフロント・サイド・リアのアンダースポイラーやドライカーボン製パーツを設定し、スポーティな外観を演出する。

・パフォーマンスダンパー（e:HEV用）は希望小売価格14万3000円で、7月9日受注開始・同月下旬より順次発送予定。

ホンダ『フィット』改良新型に対応する無限パーツ
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無限（M-TEC）は7月9日、ホンダ『フィット』改良新型に対応する各種パーツの適合を拡大し、全国のホンダカーズおよび無限パーツ取扱店を通じて順次発売すると発表した。

【画像】ホンダ『フィット』改良新型に対応する無限パーツ

フィット用無限パーツは「LIFE IS SPORTS」をコンセプトに、日常をスポーティに彩るラインアップを展開する。

ホンダ『フィット』改良新型に対応する無限パーツホンダ『フィット』改良新型に対応する無限パーツ

エクステリアには、走りへのこだわりを感じさせるデザインのフロントアンダースポイラー、サイドスポイラー、リアアンダースポイラーを設定。さらに、ドライカーボン製のカーボンテールゲートガーニッシュやカーボンドアミラーカバーといったカーボンパーツも用意し、車両のスポーティな印象を際立たせる。

ホンダ『フィット』改良新型に対応する無限パーツホンダ『フィット』改良新型に対応する無限パーツ

パフォーマンスパーツでは、軽量かつ高剛性の17インチアルミホイール「MDE」を設定するほか、優れた排気効率と消音性能を持ちエキゾーストサウンドにもこだわった専用設計のスポーツサイレンサーを用意する。また、改良新型フィットのe:HEV向けに新たに開発したパフォーマンスダンパーも追加し、走行性能にこだわったラインアップとなっている。

そのほか、外気侵入を防止して効率的な車内換気を実現するベンチレーテッドバイザー、スポーツマット、スポーツラゲッジマットといったスタンダードアイテムから、ハイドロフィリックLEDミラー、スカッフプレートなどのユーティリティアイテムまで幅広い商品を設定している。

ホンダ『フィット』改良新型に対応する無限パーツホンダ『フィット』改良新型に対応する無限パーツ

パフォーマンスダンパーの希望小売価格は14万3000円（消費税10%込み）で、品番は50460-XNNC-K0S0。受注開始日は7月9日、デリバリー開始時期は7月下旬より順次発送となる。

なお、「PERFORMANCE DAMPER／パフォーマンス ダンパー」はヤマハ発動機の登録商標だ。

《森脇稔》

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