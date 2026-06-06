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無限、新型ホンダ『シビック』向けパーツを適合拡大　鍛造ホイールやスポーツエキゾーストなど順次発売

無限、新型ホンダ『シビック』向けパーツを適合拡大
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無限ブランドを展開するM-TECは6月4日、ホンダが発表した新型ホンダ『シビック』に向けて各種パーツの適合を拡大すると発表した。全国のホンダカーズおよび無限パーツ取扱店から順次発売される。

【画像】シビック向け無限パーツ

今回のシビック用無限パーツは「ダイナミック＆スポーツ」をコンセプトに掲げ、スタイリングや走行性能にこだわるユーザーに向けたスポーティなアイテムがラインアップされている。

エクステリアには、ワイドな印象と疾走感のあるデザインが特徴のフロントアンダースポイラー、サイドガーニッシュ、リアアンダースポイラーが設定されている。また、フロントマスクにアクセントを加えるフロントグリルデカールも用意され、ハッチバックらしいスポーティな存在感が演出されている。

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パフォーマンスパーツとしては、軽量かつ高剛性な鍛造18インチアルミホイール「FS10」が設定されている。ガソリン車向けには、車体の微振動を減衰して操縦安定性の向上を図るパフォーマンスダンパーや、スポーティなエキゾーストノートにこだわって開発されたステンレス製スポーツエキゾーストシステムも用意されている。

そのほか、外気の侵入を防いで換気効果を高めるベンチレーテッドバイザーやスポーツマット、乗降時の汚れや傷を防ぐスカッフプレート、ドアインナープロテクターといったユーティリティアイテムも適合拡大の対象となっている。

なお、新型シビック用に新設計されたe:HEV用パフォーマンスダンパーは現在開発中で、発売時期については改めて案内される予定。

《ヤマブキデザイン》

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