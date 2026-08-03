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VWジャパン、ドラえもんを起用…電動ミニバン『ID. Buzz』日本導入1周年記念

VWジャパンが電動ミニバン『ID. Buzz』日本導入1周年記念でドラえもんを起用…
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フォルクスワーゲン ジャパンが、国民的人気キャラクター「ドラえもん」との特別なタイアップ企画を、8月1日から10月31日まで実施する。

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これは、フル電動ミニバン『ID. Buzz』の日本導入1周年を記念し、今夏に発売される限定車「1st Anniversary Edition」の発表に合わせたもの。

同社によると、1950年代に誕生した「Type2（通称：ワーゲンバス）」がフル電動ミニバンとして進化したのがID. Buzzだという。乗り込むだけで笑顔になれるアイコニックなデザインや、ワーゲンバスのDNAを進化させた点を強調し、日本導入1周年の節目に合わせた企画として位置づける。

タイアップ期間中は、TVからディーラーまで、ID. Buzzと「ドラえもん」が織りなす世界観を展開する。

具体的には、スペシャルTVCMの放映として、Type2とID. Buzzが登場するブランドCMのエンドカットに「ドラえもん」が登場する。

また、タイアップ開始に合わせて「ID. Buzz 1st Anniversary Edition」特設ウェブサイトを開設し、限定車の詳細情報やショートムービーなどを公開する。

さらに、全国のフォルクスワーゲン正規ディーラーで「全国統一フェア」を開催する。ただし、一部実施していないディーラーがあるとしている。

《森脇稔》

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