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日産『エルグランド』新型、パナソニックの統合型ANC初採用…ハイブリッド車のロード・エンジン両ノイズに対応

・パナソニック オートモーティブシステムズが統合型ANCを開発した

・日産新型エルグランドのX/Gグレード標準オーディオ仕様に採用された

・ロードノイズとエンジンノイズを広帯域でリアルタイム制御し、量産車に初搭載する

日産 エルグランド 新型
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  • パナソニックの統合型ANCを日産エルグランド新型が初採用
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パナソニック オートモーティブシステムズは8月3日、シリーズハイブリッド車のロードノイズとエンジンノイズの双方に対応する統合型アクティブ・ノイズ・コントロール（ANC）を開発したと発表した。

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同社は、独自アルゴリズムにより広帯域のノイズキャンセリングと高精度なリアルタイム制御を両立したとしている。2026年7月現在、同社調べで「世界初」としている。

この統合型ANCは、日産自動車の新型『エルグランド』のXグレードおよびGグレードの標準オーディオ仕様に採用された。なお、統合型ANCは今回初めて量産車に搭載される。

パナソニックの統合型ANCを日産エルグランド新型が初採用パナソニックの統合型ANCを日産エルグランド新型が初採用

同社によると、システムは走行時に車内へ伝わる路面由来のロードノイズと、エンジン由来のエンジンノイズをリアルタイムで低減する。従来は、それぞれの周波数特性に応じた別々の制御が必要だったという。

特にロードノイズは、路面状態や車速に応じて周波数や振幅が複雑に変化するランダムかつ広帯域なノイズのため、リアルタイム制御が難しいとされてきた。今回の技術では広帯域の騒音に対応可能なANCを開発したことで、走行条件に応じて変化するノイズにも柔軟に対応し、車内の静粛性向上に貢献するとしている。

《森脇稔》

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