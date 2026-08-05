ボルボ V60に659万円の入門モデル、特別仕様車2種も発売…PHEVは燃費11%向上・EV航続94km

ボルボ・カー・ジャパンは、プレミアム・ミッドサイズ・エステート『V60』シリーズの一部グレードを変更するとともに、特別仕様車2種を新たに導入し、発売した。価格は659万円からだ。

【画像】ボルボV60

V60はボルボを象徴するエステートモデル（ステーションワゴン）で、スカンジナビアンデザインと優れた実用性、快適な走行性能を兼ね備えたプレミアム・エステートである。

「Core B4」

今回の改訂では、エントリーモデルとして新たに「Core B4」を設定。上位グレードのウルトラをベースとした2つの特別仕様車もラインアップに加えた。

■ 特別仕様車「V60 Ultra B4 Classic Edition」

「Ultra B4 Classic Edition」

「V60 Ultra B4 Classic Edition」は、V60マイルドハイブリッド搭載モデルの最後を飾る特別仕様車だ。

ウルトラの充実した装備に加え、チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフを標準装備。室内に自然光を取り込み、開放感あふれる上質な空間を演出する。専用の「Classic」バッジも採用し、熟成を重ねたV60ならではの存在感と特別感を表現している。

■ 特別仕様車「V60 Ultra T6 AWD Plug-in hybrid Selection」

「Ultra T6 AWD Plug-in hybrid Selection」

「V60 Ultra T6 AWD Plug-in hybrid Selection」は、最上位のプラグインハイブリッドモデルをさらに魅力的に仕立てた特別仕様車だ。

従来のグロッシーブラック基調のダークエクステリアに替わり、新たにブライトエクステリアを採用。ブライト・フロントグリルやサイド・ウインドー・クローム・トリム、インテグレーテッド・ルーフレール（シルバー）、前後バンパー下部のクローム・トリムにより、エレガントな印象を与えている。

また、ミラーサイクルテクノロジーを採用した新エンジンを搭載し、従来比で約11%の燃費向上を実現。EV走行可能距離は94km（等価EVレンジ）となり、日常の走行をカバーする航続距離を確保している。