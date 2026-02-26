ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ボルボ『V60クロスカントリー』に最終モデル、「クラシックエディション」を限定200台発売…819万円

ボルボ V60クロスカントリー ウルトラ B5 AWD クラシックエディション
ボルボ・カー・ジャパンは、『V60クロスカントリー』の最終限定車「V60クロスカントリー ウルトラ B5 AWD クラシックエディション」を200台限定で発売した。価格は819万円だ。

この特別限定車は、根強い人気を誇るクロスカントリーモデルのV60クロスカントリーをベースに特別装備を採用した限定車。V60クロスカントリーは、1998年に登場した『V70 XC』をルーツに持ち、ボルボならではのエステート(ステーションワゴン)をベースにSUVのテイストと機能性を融合させたクロスオーバーモデルとして独自の価値を築いてきた。

本モデルには、チルトアップ機構付電動パノラマガラスサンルーフを特別装備し、スカンジナビアンデザインのインテリアにさらなる明るさと開放感をもたらす。さらに、通常モデルとは異なる専用デザインの19インチアルミホイールを採用し、ダイヤモンドカット面とブラックのコントラストが足元を引き締める。

テールゲートには、最終モデルであることを象徴する「Classic」エンブレムを装着。ボディカラーは人気のクリスタルホワイト、ブライトダスク、フォレストレイクの3色を用意した。

V60クロスカントリーは、205mmの最低地上高を確保しながら、全高1505mmに抑えた伸びやかなプロポーションで、SUVの機動力とエステートならではの洗練されたスタイル、日常での取り回しの良さを高次元で両立している。

V60クロスカントリー クラシックエディションは、都市から自然まで、あらゆるシーンに調和するその魅力を、さらに際立たせたV60クロスカントリーの完成形に相応しい200台限定の特別なモデルだ。

《森脇稔》

